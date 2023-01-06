AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

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EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı için gittiği Ankara'da Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun'u ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba ve beraberindeki heyet, Büyükuzun ile makamında bir araya geldi.

Görüşmede yapılan ve yapılması düşünülen projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, ilçe ziyaretlerinde aldığı talepleri ilettiğini belirtti.

Meriç'e bağlı Küplü beldesindeki 2B arazilerin, yıllardır bu arazileri işleyen çiftçilere teslim edileceğini aktaran İba, şunları kaydetti:

"Söz konusu alanlar, hak sahiplerine düzenli olarak ödedikleri ecrimisil karşılığı, tarım arazisi olarak ekilebilecek. 10 yıl boyunca düzenli ekim yapan ve kirasını ödeyen çiftçimiz ise tarlasını satın alma hakkı elde edebilecek. Devletimiz 'siz yeter ki üretin' diyor. Üreticimize hayırlı uğurlu olsun. Destekleri için Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun'a teşekkürlerimizi sunarız."

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