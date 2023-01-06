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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan başpehlivan Cengiz Şimşek'e destek:

AA

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan başpehlivan Cengiz Şimşek'e destek:

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Cengiz Şimşek'in hukuki mücadelesinin sonuna kadar arkasında olduğunu belirtti.

Gürkan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, güreş camiasından gelen sorular üzerine tekrar açıklama yapma gereği duyduğunu söyledi.

Geçen yıl yapılan 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde tüm yetkinin Türkiye Güreş Federasyonunda olduğunu hatırlatan Gürkan,"Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, benim konuğum olarak Kırkpınar'a katılmıştır. Hiçbir dahli, emri, talimatı, yetkisi olmadan, misafirim olarak katılmıştır. 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren de yağlı güreşle ilgili bütün yetki Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'na geçmiştir." dedi.

Gürkan, Türkiye Güreş Federasyonu'nun, 661. Tarihi Kırkpınar yağlı Güreşleri öncesi müsabakalarda görev alacak hakemler ile cezalı sporcuların listesini 24 Haziran tarihinde kendilerine ilettiğini dile getirdi.

Cezalı sporcular listesinde başpehlivan Cengizhan Şimşek'in isminin yer almadığının altını çizen Gürkan, "661. Kırkpınar'da Türkiye Güreş Federasyonu tarafından bize verilen cezalı sporcular listesinde Cengizhan Şimşek yoktur. Olmadığı için de çayıra çıkmıştır. Dualı çayırda güreşlerini yapmıştır ve bizim nezdimizde de vicdani kanaatimizde de bileğinin hakkıyla başpehlivan olmuştur." diye konuştu.

Gürkan, hukukun vereceği karara bağlı kalacaklarını vurguladı.


- "Cengizhan Şimşek hakkını aramalı"

Şimşek'e hakkını hukuken araması tavsiyesinde bulunan Gürkan, şunları kaydetti:

"Cengizhan Şimşek evladımız da elbette hukuki zeminde hakkını arayacaktır ve araması da gerekir. Ben de bir büyüğü olarak aramasını tavsiye ediyorum. CAS'a (Spor Tahkim Mahkemesi) gitmesi gerekiyorsa CAS'a gidecektir. Dava açması gerekiyorsa dava açacaktır. Hukuk her şeyin üzerinde. Burada amiyane tabirle 'İlk taşı günahsız olan atsın.' dediğimizde, taş atabilecek insanlardan birisi Edirne Belediyesidir. Edirne Belediye Başkanı'dır. Düzenleme komitesidir. Bir diğeri Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonudur. Çünkü bizim hiçbir günahımız yok. Bu olayın hiçbir tarafında değiliz. Bize bildirilen listede cezalı denilen isimlerden birisini güreştirmiş olsak, eyvallah biz de suçluyuz. Böyle bir durum söz konusu değil. Cengizhan Şimşek'in ismi bize bildirilmemiş. Dolayısıyla Cengizhan Şimşek'in hukuki mücadelesini, sonuçta kararı hukuk verecektir, sonuna kadar destekliyorum."


-"Kimsenin emeği heba etme hakkı yok"

Gürkan, olayda büyük bir boş vermişliğin söz konusu olduğunu, kimsenin yağlı güreşe gönül vermiş pehlivanların emeğine saygısızlık yapma hakkının olmadığını belirtti.

Cengizhan Şimşek'in başpehlivanlık güreşi sonrası verdiği doping numunesinin de temiz çıktığını ifade eden Gürkan, şu görüşlerini paylaştı:

"Spor ahlakı açısından, yağlı güreş ahlakı açısından Cengizhan Şimşek'in başpehlivanlığının üzerine söylenecek hiçbir söz yoktur. Anasının ak sütü kadar helaldir. Ancak burada hukuki bir açmaz var. Hukuk ne derse, biz de o karara karşı boynumuz kıldan ince diyeceğiz. Sonucu bekliyoruz. Edirne Belediyesi olarak acele etmeyeceğiz. Bu sonuca göre, mahkeme kararı kesinleştikten sonra, hukuk kararı doğrultusunda biz de uygulamamızı yapacağız. Bunu bizim geriye çevirme şansımız yok. Bu maç oynandı ve bitti. Yani tarihi oynanmamış sayamayız, yapılmamış sayamayız, yok sayamayız. Tarihte yerini aldı bu. Tarihin sayfalarına girdi. Bazı iş bilmezler yüzünden ben Kırkpınar'ın isminin lekelenmesini, halel gelmesini kabul edemem. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu ben olsam, benim için de geçerli. Kırkpınar herkesten değerli. Her koltuktan, her makamdan da değerli. Gerekirse sorumlular sorumluklarının gereğini yapmalılar."

Başkan Gürkan, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2. olan Mustafa Taş'ın da "Kemer Cengizhan'ın hakkı. Ben yenildim." açıklamasıyla ahlakını ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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