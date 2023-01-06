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EDİRNE (AA) - Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut, ilçeye bağlı Vaysal köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, köyde incelemede bulunan Bulut, yapılan çalışmalarla ilgili muhtardan bilgi aldı.

Vatandaşlarla bir araya gelen Bulut, sorun ve talepleri dinledi.

Kaymakam Bulut, köy ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.

- İpsala Kaymakamı Sevgili'ye ziyaret

Umat Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş heyeti, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili'yi ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede İpsala Sınır Kapısı'ndaki çalışmalar ve yeni yıl planlamalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette, Umat Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Çanakkale Ticaret Sanayi Odası Meclis Üyesi Sefer Kaya Üzen, Umat Yönetim Kurulu Üyesi ve Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer ve kurum müdürleri de yer aldı.

Heyet, tır parkında incelemede bulunarak bilgi aldı.

Bu arada, Umat Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş heyeti, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal'ı da ziyaret etti.

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