Edirne'de şişirdiği lastiğin patlaması sonucu savrularak yaralanan tır şoförü öldü

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde kompresörle şişirdiği lastiğin patlaması sonucu tır şoförü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Avrupa'ya yük taşıyan Murat O. (48) Yunanistan'a çıkış yapmak için kullandığı tırla İpsala Sınır Kapısına geldi.

Sınırdan çıkış için bekleyen Murat O, aracının lastiğinin inik olduğunu fark etti.

Kompresörle şişirdiği sırada lastiğin patlaması sonucu yola savrulan Murat O, çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan Murat O, hayatını kaybetti.





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