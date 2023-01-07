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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarının ihracatta önemli rol oynadığını söyledi.

Irmak, AA muhabirine, Türkiye ekonomisinin ihracat öncülüğünde büyümeye ve yükselmeye devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin 2022 yılı ocak-kasım dönemi 11 aylık verilerine göre 231 milyar dolar ihracat yaptığını aktaran Irmak, "2022 yılını aralık ayında gerçekleşen 22.9 milyar dolarlık ihracat hacmi ile kapattık. Aralık ayında, 8 milyar 766 milyon dolarlık hacimle en fazla ihracatı yine Avrupa Birliği ülkelerine yaptık. Bu ülkeler arasında ise ilk sırayı Almanya aldı. İşte bu noktada Edirne'deki Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapıları ihracatın büyük bir kısmını göğüsledi." dedi.

Irmak, geçen yılın ihracat şampiyonunun tarım sektörü olduğunu, sektörün geçen yıl 34 milyar doları aşan dış satımla tüm zamanların en yüksek ihracatına imza attığını dile getirdi.

- Sınır kapılarından yolcu ve tır girişi arttı

Irmak, 2022 yılında sınır kapılarından tır, yolcu ve araç girişlerinin artış gösterdiğini belirtti.

Pandemi ve savaş gibi krizlerin akabinde değişen iç ve dış pazar dengelerinin, tır geçişlerinde ciddi bir rol oynadığını ifade eden Irmak, "Yolcu giriş çıkışlarında Avrupa'da çalışan ve yaşayan Türk vatandaşlarımızın payı var. Fakat bu pay, pandemi dönemi haricinde çok da dalgalanma göstermeyen bir pay. Yolcu giriş çıkışlarında asıl patlama, günübirlik alışveriş için ağırladığımız Yunan ve Bulgar turistler sayesinde yaşandı." diye konuştu.

Tır ve yolcuların hızlı geçişinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteği ile, Gümrük Turizm A.Ş. (GTİ) tarafından yenilenen 3 büyük sınır kapısının rolünün büyük olduğunu anlatan Irmak, şunları kaydetti:

"Bu noktada, ülkemiz ve bölgemiz adına çatı kuruluşumuz TOBB'a ve GTİ'ye teşekkürü borç biliyorum. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı Trakya Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğünün 7 gün 24 saat hızlı ve kesintisiz hizmetleri, güler yüzlü çalışan personeli de ülkemize gelen misafirlerin karşılanması ve uğurlanması noktasında çok değerli katkılara sahip. Kendilerine de özellikle minnettarız. Şimdi ise heyecan ile Pazarkule Sınır Kapımızın modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasını bekliyoruz. 2023 yaz döneminde bitirilmesi beklenen yenileme çalışmalarını, sürekli ziyaret ederek yerinde inceliyoruz. Pazarkule de tamamlandığında, 2023 yılında daha yüksek rakamlardan bahsedeceğiz inşallah."









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