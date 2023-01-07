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"Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru" tır şoförlerini de sevindirdi

AA

"Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru" tır şoförlerini de sevindirdi

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Türkiye'nin 2022 yılında 254,2 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırması, tır şoförlerini de mutlu etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 yılı ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 12,9 artışla 254,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıklamasının ardından "Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru"na ulaşılmasında pay sahibi olan tır sürücüleri de sevinçlerini dile getirdi.

Konya'dan Romanya'ya yük taşıyan Mehmet Çiğil, AA muhabirine, 30 yıldır tır şoförlüğü yaptığını ve ihracat rakamlarına sevindiğini söyledi.

Tır şoförlerinin de ihracata katkı sağladığını belirten Çiğil, "Türkiye tarafında gümrük çok güzel çalışıyor ama Bulgaristan ve Romanya'da çok sıra bekliyoruz. Bu durum hızımızı biraz düşürüyor. Türkiye'deki tesisler dört dörtlük. Tır şoförlüğü yaparak ülkeme katkıda bulunduğum için mutluyum. Yıllardır bu işi yapıyorum. Daha önce bizde de sıkıntılar vardı ama şu an gümrük çalışmalarımız dört dörtlük devam ediyor." dedi.

Tır şoförü Adem Gündoğdu da ihracatın her geçen yıl artış gösterdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını dinlediğini belirten Gündoğdu, "Ülkemizi dışarıda en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Başka Türkiye yok. 15 yıldır bu işi severek yapıyorum. Tır şoförleri olarak gece gündüz yollardayız." diye konuştu.

- "Türkiye'deki sınır kapıları hızlı çalışıyor"

Tır şoförü Osman Kızıl da ihracatın arttığını ancak Yunanistan ve Bulgaristan'ın sınır kapılarında yoğunluk nedeniyle beklemek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Kızıl, "33 yıldır tır şoförlüğü yapıyorum. Ülkemizin ihracatı eskiye nazaran çok çok arttı. Tırların yoğunluğunu görüyorsunuz, eskiden bu kadar yoktu. Türkiye'deki sınır kapıları hızlı şekilde çalışıyor. Bu ne Almanya'da ne Bulgaristan'da ne de başka ülkede var, bizim tesislerimiz çok güzel." dedi.

Tır şoförü Veysel Karabıyık, ihracata katkıda bulunduğu için mutlu olduğunu, Türkiye'nin gelişmesi için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

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