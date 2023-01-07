TBMM Başkanı Şentop Edirne'de müze açılışında konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TBMM Başkanı Şentop Edirne'de müze açılışında konuştu:

AA

TBMM Başkanı Şentop Edirne'de müze açılışında konuştu:

EDİRNE (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Toplumların hafızalarını mekanlara aktaran müzeler, geleceğimizin emanetçisi evlatlarımıza bırakacağımız en önemli kültür miraslarıdır." dedi.

Şentop, Tarihi Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervansarayı'nda Edirne Valiliğince kurulan 4 temadaki müzelerin açılışına katıldı.

Burada konuşan Şentop, açılacak müzelerle hem Bulgaristan’a hem Yunanistan’a olan sınır bağlantısı sebebiyle Avrupa’ya açılan kapı olan Edirne'nin, bugünden itibaren "Müzeler Kenti" olarak anılacağını, Balkanlar için de kültürel bir merkez olacağını belirtti.

Müzeler şehri Edirne’nin, Trakya’nın canlı yüzü aynı zamanda Balkanlar'ın da cazibe merkezi olacağını ifade eden Şentop, "Son teknolojiyle inşa edilen 'Tarihte Kurulmuş Türk Devletleri Müzesi', ‘Osmanlı Padişahları Müzesi', 'Padişah Çadırı Müzesi' ve 'Balkanlar'da Osmanlı Eserleri Müzesi' temalarıyla tasarlanan 4 müzeyi hayata geçiren büyük Türkiye devleti, kültür ve sanatın koruyucusudur." diye konuştu.

- "Müzeler çok önemli öğrenme merkezleridir"

Şentop, müzelerin çok önemli öğrenme merkezleri ve her yaştaki insanlar için düzenli ya da düzensiz eğitim kaynağı, yaşam kalitesini artıran mekanlar olduğunu vurguladı.

Müzelerin görerek öğrenmenin en önemli alanlarından olduğunun altını çizen Şentop, şöyle devam etti:

"Bu dört müzeyi gözlemleyen, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilerimiz, kitaplarında ve derslerinde öğretilenleri canlıymış gibi müşahede edecek, tarihi dönemleri karşılaştıracak ve yekpare bir tarihi zihinlerinde canlandıracaklardır.

Görsel öğrenmenin unutmayı engellediği gerçeğinden hareket edersek okulda öğrenilen bilgilerin müzede pratik şekilde pekişmesi sağlanacaktır. Eğitim ortamı olarak yapısında imkanlar barındıran Edirne müzelerinin özellikle her okul seviyesinde öğretmenlerimizin eğitim işbirliği aracı olacağına inanıyorum. Yine bugün açılışını gerçekleştireceğimiz 'Doğa Tarihi Müzesi' de Edirneli eğitimcilerimizin adeta eğitimhanesi olacaktır."

Müzelerin, kültür, sanat, tarih, bilim ve diğer alanların eğitimi için bir uygulama okulu gibi etkin bir biçimde kullanılması gerektiğine işaret eden Şentop, şunları aktardı:

"Toplumların hafızalarını mekanlara aktaran müzeler, geleceğimizin emanetçisi evlatlarımıza bırakacağımız en önemli kültür miraslarıdır. Dört ayrı temayla Asya steplerinde başlayan ve Cumhuriyet’imizin ikinci asrına giren Türk tarihini resmigeçit şeklinde halkımız için hazırlayan, emeği geçen herkese tekrar aziz milletim adına şükranlarımı sunuyorum."

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne’nin açık havası müzesi bir şehir olduğunu vurguladı. 1368 tescilli kültür varlığı bulunan Edirne’nin çok önemli bir kent olduğunu belirten Vali Kırbıyık, kentin ecdadın zenginliğini en iyi şekilde sergilediğini ifade etti.

TBMM Kadın - Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne’nin tarihteki öneminden bahsederek müzeler şehri Edirne’nin kentin geçmişini geleceğe taşıyacağının altını çizdi.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne’nin kültür başkenti olma hedefine hızla ilerlediğini belirtti.

Ardından Şentop ve beraberindekiler açılışı gerçekleştirerek müzeyi gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehter Bölümü konser verdi.

Şentop, daha sonra Trakya Üniversitesince Karaağaç Yerleşkesinde oluşturulan "Doğa Tarihi Müzesi"ni açtı ve ziyaret etti.

Açılışlara Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'nin dostluğu kıymetlidir düşmanlığı da çok tehlikelidir/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'nin dostluğu kıymetlidir ...
TBMM Başkanı Şentop, Edirne'de Dr. Sadık Ahmet Paneli'nde konuştu:
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop, Edirne'de Dr. Sadık Ahmet ...
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'nin dostluğu kıymetlidir düşmanlığı da çok tehlikelidir
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'nin dostluğu kıymetlidir ...
(Görüntülü)TBMM BAŞKANI ŞENTOP, BATI TRAKYA TÜRK LİDERLERİNDEN SADIK AHMET&#039;İN ADININ VERİLECEĞİ BULVARIN AÇILIŞINA KATILDI-2
YEREL HABERLER (Görüntülü)TBMM BAŞKANI ŞENTOP, BATI TRAKYA TÜRK ...
(Görüntülü)TBMM BAŞKANI ŞENTOP, BATI TRAKYA TÜRK LİDERLERİNDEN SADIK AHMET&#039;İN ADININ VERİLECEĞİ BULVARIN AÇILIŞINA KATILDI-1
YEREL HABERLER (Görüntülü)TBMM BAŞKANI ŞENTOP, BATI TRAKYA TÜRK ...
Edirne'de geçen yıl 1263 terör örgütü mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de geçen yıl 1263 terör örgütü mensubu ...
"Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru" tır şoförlerini de sevindirdi
YEREL HABERLER "Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru" tır şoförlerini ...
Trakya'daki gümrük kapılarını geçen yıl 13,6 milyon yolcu kullandı
YEREL HABERLER Trakya'daki gümrük kapılarını geçen yıl 13,6 milyon ...
ETSO Başkanı Irmak'tan sınır kapılarının ihracattaki rolüne ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER ETSO Başkanı Irmak'tan sınır kapılarının ihracattaki ...
Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan araçtan FETÖ mensupları çıktı
YEREL HABERLER Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ...
'Dur' ihtarına uymayan FETÖ şüphelilerinin aracına ateş açıldı: 1 yaralı 
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayan FETÖ şüphelilerinin aracına ...
Edirne'de şişirdiği lastiğin patlaması sonucu savrularak yaralanan tır şoförü öldü
YEREL HABERLER Edirne'de şişirdiği lastiğin patlaması sonucu ...
Kompresörle şişirdiği lastik patladı, TIR şoförü kurtarılamadı
YEREL HABERLER Kompresörle şişirdiği lastik patladı, TIR şoförü ...
(Görüntülü) Edirne Belediye Başkanı Gürkan Hukuki süreç bitene kadar kemeri ve unvanı Cengizhan&#039;dan almayacağız
YEREL HABERLER (Görüntülü) Edirne Belediye Başkanı Gürkan Hukuki ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Hukuki süreç bitene kadar kemeri ve unvanı Cengizhan'dan almayacağız
YEREL HABERLER Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Hukuki süreç bitene ...
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan başpehlivan Cengiz Şimşek'e destek:
YEREL HABERLER Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan başpehlivan ...
AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Ankara'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Ankara'da ...
Edirne'de jandarma ekiplerince bir haftada 4 terör örgütü üyesi yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de jandarma ekiplerince bir haftada 4 terör ...
Edirne İl Genel Meclisinin ocak ayı 5. birleşimi yapıldı
YEREL HABERLER Edirne İl Genel Meclisinin ocak ayı 5. birleşimi ...
Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 terör şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 terör ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Trakya'da meteorolojik kuraklık tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Trakya'da meteorolojik kuraklık tarımsal üretimi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.