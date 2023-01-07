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TBMM Başkanı Şentop Edirne'de "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması"nda konuştu:

AA

TBMM Başkanı Şentop Edirne'de "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması"nda konuştu:

EDİRNE (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'nin yeni dünyaya hazır olması lazım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dahil olmak üzere pek çok adımlar atıldı. Bu büyük değişimi anlamak ve farkına varmak lazım." dedi.

Şentop, kentteki bir tesiste düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması"nda dünyanın 1990'lardan sonra hızla değiştiğini söyledi.

Dünyada politikaların hızlı şekilde değiştiğini ve dönüşümlerin yaşandığını işaret eden Şentop, Türkiye'nin bu dönemde önemli işler yaptığını ifade etti.

Türkiye'nin son 20 yılda istikrar yakaladığının altını çizen Şentop, şunları kaydetti:

"2002'den önce, 1961'e kadar geri gittiğimizde Türkiye'deki hükümetlerin ömrü ortalama 1,5 sene. 1,5 senede bir hükümet değişmiş. Şimdi bu ne anlama geliyor? Hükümet bir program getiriyor. Bir şeyler uygulamak istiyor, planlıyor ve yapmaya kalkıyor. Sonra başlıyor ardından o hükümet gidiyor. Yerine başka bir hükümet geliyor.

Türkiye'ye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geldi. Onun sebebi Türkiye'de istikrarı kalıcı hale getirmek. Önceki sistemde seçime gidiyorsunuz, bir tek oy kullanıyorsunuz o oyla sadece meclisi seçiyorsunuz, hükümeti seçmiyordunuz. Parlamenter sistem bu. Meclisin içinden hükümet çıkıyordu."

Şentop, hızlı gelişen, süratle kararlar alınması gereken dinamik bir dünyada tüm ülkelerin istikrarlı güçlü hükümetler kurmak için gayret içinde olduklarını vurguladı.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın pek çok avantajının olmasının yanında bazı zorlukları da bulunduğunu dile getiren Şentop, "Türkiye'nin yeni dünyaya hazır olması lazım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dahil olmak üzere pek çok adımlar atıldı. Bu büyük değişimi anlamak ve farkına varmak lazım. Türkiye'nin duramayacağını, durursa düşeceğini, hareket etmemizi ve hareketimizi ne kadar hızlandırırsak o kadar daha sabit ve güçlü olabileceğimizi anlamamız lazım. 20 yıl içerisinde Türkiye birçok ülkeyle ilişkilerini çok ince bir işçilikle işledi." ifadelerini kullandı.

- Prens Harry'nin kitabı

Şentop, 20. yüzyılın insanlık tarihinin en kanlı yüzyılı olduğunu belirtti.

İki büyük savaşın yaşandığı 20. yüzyılda milyonlarca insanın öldürüldüğünü vurgulayan Şentop, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şimdi Batılılar bakıyor Orta Doğu'da işte terör örgütleri falan filan anlatıyorlar da dünyada en çok insan öldürenler Avrupalılardır. Şimdi biliyorsunuz basına yansıdı. Bakalım kitap daha çıkmadığı için çok kesin değil ama bir batılı bakış açısını gösteriyor. Bu İngiltere'de bir prens ayrıldı ya Harry... Kraliyet ailesinden ayrıldı falan Amerika'ya gitti vesaire. Bir biyografi yazmış kendi hayat hikayesini orada diyor ki 'Afganistan'da askerlik yaptım, 25 tane Afganlı öldürdüm' diyor. Tabii iyi insanlar, kötü insanlar savaşı. Kendisi iyi insan, onlar kötü insan.

Bir de diyor ki 'onları insan olarak görürseniz, öldüremezsiniz'. Yani öyle görmüyoruz diyor Avrupalı beyaz çocuk. Yani sen kimsin? İnsan olup olmadığına karar veriyorsun karşındakilerin. Bir kere orada ne arıyorsun sen Afganistan'da? İnsan öldürmek için orada ne arıyorsun? Şimdi işte bu bakış açısı var. Birbirlerinden de öldürüyorlar ama dünyada birçok yerde muazzam kanlar döküldü 20 yüzyılda. En kanlı yüzyıl. İnsanlığın artık işte bu Avrupalı beyaz insan dışındakileri ötekileştiren dünyanın bütün imkanlarını kullanan ama başka insanları da sömüren, dünyada adalet, refah dediği zaman sadece kendisini düşünen bakış açılarından dünya rahatsız."

-"Öncü ülke Türkiye"

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye’nin yeni ve adil bir dünya düzenine öncülük ettiğini belirtti.

Türkiye'nin değişen dünya düzeninde yıldızı parlayan bir ülke olarak öne çıktığını vurgulayan Şentop, değişen dünya düzenine herkesin ayak uydurması gerektiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin barışçıl çabalarına değinen Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Rusya- Ukrayna Savaşı'nda bunu gördük. Makron, Putin ile görüştü. Masanın bir ucunda o oturdu bir ucunda Putin oturdu. Birbirlerini duyabilmeleri bile mümkün değil, görüşmeler yaptılar. Ama hiç bir ülke iki ülke arasında barışı sağlayabilecek görüşmeler yapamadı. Türkiye bu yönde mesafeler aldı.

Aslında geçtiğimiz nisan ayında ateşkesi sağlayacak bir noktaya gelmişti. Ama savaş isteyen bir kısım ülkeler bunu engelledi. Ama ne yaptık, tahıl koridoru sağlandı, esir mübadelesi sağlandı. Şimdi enerjiyle ilgili bazı adımlar atılıyor. En son Cumhurbaşkanımızın görüşmesiyle Rusya kısa bir süre olsa da ateşkes ilan etti. Bunları yapabilecek Türkiye'den başka bir ülke yok. Çünkü her iki ülkenin de güvenebileceği başka bir ülke yok."

"Türkiye’nin geleceğinden ümitliyiz" diyen TBMM Başkanı Şentop, "Farklı görüşlere sahip oluyoruz bir çok konuda. Ama hangi konularda ittifak etmemizi de öğrendik. Türkiye’nin menfaati ve geleceği söz konusuysa o zaman bakıyoruz ki milletimiz birlikte hareket ediyor. Doğruyu görüyor ve biliyor. Milletimizin çoğunluğu ülkemizin menfaatine olan konularda birlikte hareket ediyor, bunu görüyorum." ifadelerini kullandı.


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