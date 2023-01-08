Havsa ilçesine yeni otogar yapılıyor

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Havsa ilçesinde yeni otogar yapımı çalışmaları başlıyor.



Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, AA muhabirine, yeni otogar projesinin başlaması için son hazırlıkların yapıldığını, ana su hattının değiştirilmesi için çalışmaların başladığını belirtti.



Su hattının birkaç gün içerisinde değiştirileceğini ifade eden Balkan, "Çalışmanın ardından yeni otogar projemiz için bismillah diyerek ilk kazmayı vurma sürecini başlatacağız. Projeyi Ağustos 2023 gibi bitirmeyi hedefliyoruz. İlçemizde meydan projesi ve yol çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Projelerin bütçesini büyük oranda belediyemiz karşılıyor. İlçemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.











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