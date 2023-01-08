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EDİRNE (AA) - Süloğlu ilçesinde öğrencilere yönelik "Sınav stresi ve kaygıyı azaltma" konulu söyleşi düzenlendi.



Süloğlu Kaymakamlığı tarafından, Süloğlu İlkokulu'nda düzenlenen söyleşiye Uzman Psikolog Kerem Gümüş konuşmacı olarak katıldı.



Söyleşide öğrencilere teknoloji bağımlılığı, sınav stresi ve kaygı azaltma konuların da bilgiler verildi.

Etkinliğe, Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut, Süloğlu ve Lalapaşa İlçe Müdürleri, Okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

-Süloğlu ilçesinde kadınlara sağlık eğitimi verildi

Süloğlu ilçesinde kadınlar sağlık konusunda bilgilendirildi

Devlet Hastanesi personelleri tarafından Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen programda, kadınlara verem ve rahim ağzı kanseri konularında bilgiler verildi.

Eğitim sonundan kadınlara farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirici broşür dağıtıldı.

-Tarım arazilerinde inceleme yapıldı

Edirne'de Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarafından tarım arazilerinde yerli ve milli tohumların gelişimi kontrol edildi.



Edirne merkeze bağlı Büyükdöllük, Karayusuf, Demirhanlı, Tayakadın, Yenikadın ve İskender köylerinde yapılan incelemede yerli ve milli tohumların ekildiği araziler incelendi.



Teknik personel tarafından üreticilerle birlikte yerli buğday ve yulaf çeşitlerin gelişimi gözlemlendi.

- Naipyusuf köyünde "Bocuk Gecesi" düzenlendi

Havsa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilki gerçekleştirilen Bocuk Gecesi köy ve ilçenin tanıtımına katkı sağlandı.

Balkan geleneği olan "Bocuk Gecesi" vatandaşlar tarafından ilgi gördü.



Köy meydanında düzenlenen etkinlikte beyaz çarşaf giyip yüzlerini boyayan gençler, kabak tatlısı dağıttı, pencerelere vurarak vatandaşları korkuttu.

Belediye bünyesinde gerçekleştirilen etkinliğin geleneksel hale getirilmesi için çalışma başlatıldı.





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