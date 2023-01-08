Doğa Tarihi Müzesi ziyarete açıldı

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, dün açılışını yaptıkları Doğa Tarihi Müzesi'nde bitkiler, balıklar, sürüngenler, kuşlar ve memelilere ait toplam 734 türden 1923 örnek yer aldığını belirtti.

Tabakoğlu, yaptığı açıklamada, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim görevlileri tarafından büyük bir titizlikle 40 yıldır biriktirilen bitki ve hayvan örneklerini ziyarete açılan müzede vatandaşların beğenisine sunduklarını bildirdi.

Müzenin Trakya'nın biyolojik zenginliğini yansıttığını anlatan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Müzemizde ülkemizin farklı bölgelerinden toplanan, özellikle Trakya'nın biyolojik zenginliğini yansıtan çeşitli omurgasızlar, böcekler, yumuşakçalar, bitkiler, balıklar, iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar ve memelilere ait toplam 734 türden 1923 örnek sergilenmektedir. Bu örneklere ait bilimsel veriler Türkçe ve İngilizce olarak bilgi panellerinde ve akan dokunmatik ekranda yerli ve yabancı ziyaretçilere sunulmaktadır. Üniversitemizin biyoloji bölümü müze depolarında 100 bini aşkın böcek materyali ve yaklaşık tanımlanmış 2 bin böcek türü ve 1000'i aşkın iskelet-doldurulmuş omurgalı örnekleri ve 15 bini aşkın bitki örneklerini içeren uluslararası herbaryumu mevcuttur. Bu kapsamda hem müzemiz hem de müze depomuz uluslararası araştırıcılara hizmet sunma ve destekleme görevi de görecektir."



Tabakoğlu, öğrencilerin doğada göremedikleri bitki ve hayvan türlerini müzede görebileceklerini belirtti.

















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