İşlemleri sanal ortama taşıyan "Tarım Cebimde" uygulaması çiftçileri memnun etti

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EDİRNE (AA) - Üreticilere işlemlerini sanal ortamda yapma imkanı sağlayan "Tarım Cebimde" mobil uygulaması, pek çok avantajıyla üreticileri memnun etti.

Tarım ve Orman Bakanlığının geliştirdiği "Tarım Cebimde" mobil uygulamasını cep telefonlarına indiren üreticiler, uygulamadan faydalanmaya başladı.

Uygulamadaki bitkisel ve hayvansal üretim sekmelerinde birçok konuyu bulabilen üreticiler, başta Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) bilgileri olmak üzere geçmiş yıllara ait hibe ödemelerine ulaşabiliyor.

Yıl içerisinde yapılan destek ödemelerinin takvimi, sunulan hizmetlere ait eğitim ve yayın çalışmaları ile e-Devlet üzerinden sunulan hizmetlere erişim sağlayabilen üreticiler, birçok işlemi tarım ve orman müdürlüklerine gitmeden gerçekleştirebiliyor.

- "Zamandan ve yakıttan tasarruf ediliyor"

Edirne merkeze bağlı Karabulut Köyü Muhtarı ve üretici Cem Yılmaz, AA muhabirine uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

"Tarım Cebimde"nin kendilerine pek çok kolaylık sağladığını belirten Yılmaz, "Bizler için en önemli olan ÇKS belgesi. Tarımsal işlemlerde hep istenen bir belge. Önceden köyden merkeze gidip bu belgeyi almak durumunda kalıyorduk. Şimdi uygulamadan belgeyi alıp gerekli yere veriyoruz. Köyde her zaman işimiz oluyor, bu sayede zamandan ve yakıttan tasarruf ediliyor." dedi.

Köylülerden Hayrullah Hüdaverdi de uygulama için yetkililere teşekkür etti.

Gerekli belgelerin dijital ortamda hazırlanabildiğini ifade eden Hüdaverdi, "Benim 6 köyde arazim var. Sadece ÇKS belgelerini hazırlamak için ortalama bir ay uğraşıyordum. Şimdi bunlar cebimize geldi. Uygulamaya girip oradan kendi arazimize ne ekeceğimizi seçip oradan güncelliyoruz ve otomatik olarak gerçekleştiriyoruz. Barkodlu verdiği için resmi belge oluyor." diye konuştu.

Avarız Köyü Muhtarı Ender Sar ise uygulamayı cep telefonuna indirerek kullanmaya başladığını, tarım ve orman müdürlüklerine gitmeden işlemlerini yapabildiklerini anlattı.

Üretici Ferhat Ersoy, "Tarım Cebimde" sayesinde evrak hazırlama nedeniyle yaşadıkları iş yükünün ortadan kalktığını kaydetti.

Tavuk yetiştiriciliği yapan Özgül Sürü de uygulamada eğitici bilgilerin de bulunduğunu, ihtiyaç duyulan tüm tarımsal ve hayvansal verilerin bir arada olduğunu dile getirdi.



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