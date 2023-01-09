Mimarlık Fakültesi öğrencileri projelerini tanıttı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri, güz dönemi proje dersleri kapsamında tasarladıkları çalışmaları jüri üyelerine tanıttı.

Öğrencilerin "Kutlama mekanı" ve "Konut, ticaret tasarımı" temalı çalışmaları, fakültede düzenlenen atölye etkinliğinde katılımcılara anlatıldı.

Mimarlık Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sennur Akansel, öğrencilerin çalışmalarının akademisyenler ve paydaş kurumların temsilcileri tarafından değerlendirildiğini söyledi.

Güzel çalışmaların ortaya konulduğunu belirten Prof. Dr. Akansel, öğrencileri tebrik etti.

Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Yıldız Tachir ise, öğrencilerin proje dersleri kapsamında senaryo gereği hazırladıkları çalışmaların katılımcılara tanıtıldığını ifade etti.

Öğrencilerin hazırladığı projeler 11 Ocak Çarşamba saat 14.00'da Mimarlık Fakültesince kullanılan tarihi İtalyan Kilisesi'nde sergilenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.