Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, İ.B.Ö, A.G, E.P. ve H.U'yu durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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