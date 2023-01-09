Edirne Ticaret Borsası

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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,795 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,055 6,795 Ayçiçeği Kg 10,786 11,862 İnek Kg 25,300 66,500 Dana Kg 72,000 72,000

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