Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'de bir iş yerinde 420 paket sarma sigara ve çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli E.K'nın iş yerinde arama yaptı.

Aramada 420 paket sarma sigara ve çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi.

Şüpheli E.K. hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

- Motosiklet hırsızlığı

Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Nişancıpaşa Mahallesinde yaşayan E.Ç, evinin yakınına park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

E.Ç, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

- Evden hırsızlık

Keşan'da evinin kömürlüğünden inşaat malzemeleri çalınan kişi polise başvurdu.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan Y.Ö, bahçedeki kömürlüğün kilidinin kırıldığını ve inşaat malzemelerinin çalındığını fark etti.

Y.Ö, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.





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