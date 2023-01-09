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EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesi geçen yıl 7 bin 917 kişiye sosyal destek sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünce yapılan çalışmalarla birçok kesime yönelik projeler üretildi, vatandaşların sosyal yaşamına katkıda bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keşan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Eylem Akdemir, büyük bir aile anlayışıyla ilçede her zaman ihtiyacı olanlarında yanında olduklarını belirtti.

"Hoş Geldin Bebek", "Asker Destek Paketi" ve daha birçok sosyal projenin yanında 3 bin 147 kişiye 1 milyon 659 bin 900 lira nakdi yardım yaptıklarını ifade eden Akdemir, açıklamasında şunları kaydetti:

"Büyük bir aile olduğumuz anlayışı ile ilçemizde kimin neye ihtiyacı varsa yanındayız. Geride bıraktığımız 2022'deki tüm desteklerimizle vatandaşımızın yanında olmaya büyük özen gösterdik. Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında 240 aileyi ziyaret ettik. Asker aile yardımı kapsamında geçen yıl ailelerimize 34 bin 865 lira destekte bulunduk.



Sosyal paylaşım mağazamız eliyle ihtiyaç sahibi vatandaşların gıda, kıyafet, ayakkabı, mobilya, televizyon koltuk takımı ve ev eşyalarının karşılanmasında köprü görevi gördük. Engelli vatandaşlarımızın akülü ve tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını karşıladık. Vatandaşlarımızın mutlu gününde de acı gününde de her zaman yanında olduk."

- Keşan'da 3 durak kaldırıldı

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Günsal, Hastane Caddesi üzerindeki durak yerleri ile ilgili bilgi verdi.

Günsal, yaptığı yazılı açıklamada, Keşan'a değer katmak için kent yaşantısının önemli bir parçası olan kaldırım ve yolları ilçenin her kesiminde yenilediklerini belirti.

Hastane Caddesi'ndeki kaldırım çalışmalarının da tamamlandığını aktaran Günsal, açıklamasında şunları kaydetti:

"Asfalt serim çalışmalarımız için planlarımızı yapmış bulunmaktayız. TSE standartları ile şehir içi otobüs durakları yer seçimi kuralları belirlenmiş olup, trafiğin akışının yavaşlamaması için iki durak arası mesafe en az 400 metre olarak belirlenmiştir.



Bu kapsamda Hastane Caddesi üzerinde trafiği aksatan, Keşan Lisesi önünde ve karşısında bulunan duraklara 50 metre mesafedeki ihtiyaç ve standartlara uygun olmayan Osmanlı Kahvecisi önü ve karşısındaki iki durak ile yolun yapısından dolayı cep oluşturulamayan ve yol üzerinde kalan subay orduevi önünde bulunan durak olmak üzere toplam 3 adet durak kaldırılmıştır."













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