10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

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EDİRNE (AA) - TBMM Kadın - Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksal mesajında, kamuoyunun haber alma hakkı çerçevesinde doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinin, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirtti.

Mesleki ilkelerden ve demokratik değerlerden ödün vermeyen, görevlerini hassasiyet ve saygınlıkla yerine getiren tüm basın mensuplarının emekleri ile demokrasiyi daha da güçlendirerek Türkiye'yi, "Büyük ve Güçlü Türkiye" hedefine taşıyacaklarını dile getiren Aksal, "Muhabirinden kameramanına, editörüne, spikerinden yönetmenine medya sektöründe emek harcayan herkese çalışmaları için teşekkür ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum. Bu vesile ile görevi başında hayatını kaybeden tüm basın emekçilerine Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

- Edirne Belediye Başkanı Gürkan

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da mesajında, gücünü kamuoyu desteğinden alan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan basının, önemli ve etkili bir denetim organı olma özelliğiyle demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Toplumun gözü, kulağı ve dili olan gazetecilerin yıpratıcı ve zor şartlara rağmen, üstün bir çabayla kamuoyuna hizmet etmeye devam ettiğini ifade eden Gürkan şunları kaydetti:

"Hiç kuskusuz görsel ve yazılı medyanın yanında mobil iletişim araçları sayesinde hayatımızın vazgeçilmez unsuru haline gelen sosyal medyada anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının kullanımının arttığı günümüzde, özellikle kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesinde gazetecilerin üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır.

Basın emekçiliği hiç kuşkusuz ki zor ama bir o kadar da saygın mesleklerin arasındadır. Bu noktada gece-gündüz demeden sorumlu gazetecilik anlayışıyla hareket eden basın mensuplarını her geçen gün zorlayan çalışma koşullarının biran önce iyileştirilmesi gerekmektedir."

- AK Parti Edirne İl Başkanı İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da Türkiye'nin ve Edirne'nin gerçeklerine ve milli değerlere duyarlı, gece gündüz, yaz kış demeden zor şartlar altında mesleğini icra eden basın mensuplarının işlerinin doğası gereği her daim göreve hazır olduklarını belirtti.

Zorluk ve güçlüklere rağmen yılmadan yorulmadan çalışan gazetecilerin objektif, doğru ve duyarlı haberciliğinin, yaptıkları mesleğe ayrıca bir kutsallık kattığını ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Bizlerin gönlünde ayrı bir yeri olan yerel basınımız, ilimizde olan gelişmeleri, yapılan faaliyetleri ve çalışmaları hemşerilerimizle paylaşıp vatandaşlarımızla devlet arasında köprü görevi görmektedir. Basın mensupları demokrasinin güçlenmesinde, birlik ve beraberliğin korunmasında, huzur ve güven ortamının sağlanmasında önemli bir payı bulunmaktadır. Doğru bilginin aktarılması ve vatandaşların menfaatlerinin korunması ilkesini gözeterek vazifesini özveriyle gerçekleştiren basın mensupları, vatandaşın sesi ve vicdanı olma özelliğine sahiptir."

Basının bir milletin sesi olduğuna dikkat çeken İba, şöyle devam etti:

"Büyük bir gayretle çalışan fedakar gazetecilerimize Edirne'mize katkılarından ötürü teşekkürlerimi sunuyor, şehrimizde faaliyet gösteren ulusal ve yerel basınımızın temsilcileri başta olmak üzere basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaa görevlisine kadar tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl diliyorum. Bugüne kadar görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını da rahmetle anıyorum."

- MHP İl Başkanı Tercan

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan da mesajında basının bir ilin, bir ülkenin gözü, kulağı ve sesi olduğunu dile getirdi.

Demokrasinin temel taşlarından olan basının, düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu belirten Tercan, "Aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle basın, sivil toplumun dinamizmini beslemekte, demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmektedir. Gücünü halktan alarak mesai kavramı gözetmeden çalışan ve halkın sesi, kulağı olan basın mensuplarının ağır şartlarda çalıştığının farkındayız." ifadelerini kullandı.

- Saadet Partisi İl Başkanı Tekin

Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Tekin de mesajında basının, siyasilerin denetlenebilir olması açısından önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Bağımsız bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından birinin özgür, bağımsız ve ilkeli bir basın anlayışı olduğunu dile getiren Tekin, "Basın kuruluşlarının ve mensuplarının bazı durumlarda sansüre, baskıya, şiddete ve haksız muamelelere maruz kalması kabul edilemez. Basın sektörü bu tarz yıldırma politikalarına maruz bırakılmamalıdır. Aksi takdirde basın çalışanları düşüncelerini özgürce ifade etmekten sakınacak, halkın doğru ve ilkeli habere ulaşması mümkün olmayacaktır." ifadelerine yer verdi.

-Dernek Başkanı Güner'in mesajı

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Basının kişi, kurum ve toplum katmanlarına, kamu yararı gözeterek yayınlar yapan, haber alma ve haber yayma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu belirten Güner, şunları kaydetti:

"Nitekim 15 Temmuz FETÖ hain darbe kalkışmasında basınımızın üstlendiği rol demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biri olduğunu göstermiştir. 15 Temmuz 2016 tarihinde hep birlikte gördük ki doğru mesajların, olabildiğince geniş kitlelere, hızlı ve ilk ağızdan ulaştırılması sayesinde basının, bir ülkenin birliğini ve bütünlüğünü korumak noktasında da anahtar rolü bulunmaktadır. Bu vesileyle o karanlık gecenin aydınlığa çıkmasında katkısı bulunan tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum."

- Meslek örgütleri temsilcilerinin mesajları

Trakya Gazeteciler Derneği (TGD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Doğan mesajında gazetecilerin özlük haklarının iyileştirilerek daha iyi koşullarda çalışmalarının sağlanması gerektiğini belirtti.

Yerel gazetelerin zor şartlarda yayın hayatını sürdürmeye çalıştığını ifade eden Doğan, "Yerel gazetelerdeki sorunların çözüleceği, çalışan arkadaşlarımızın durumlarının günün şartlarına göre düzenleneceği bir yıla girdiğimizi düşünerek, meslektaşlarımın bu anlamlı günlerini kutluyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. İşsiz kalan meslektaşlarımızın bir an önce işlerine dönmelerini temenni ediyor, ebediyete intikal eden gazeteci arkadaşlarımızı da rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Yerel Basın Birliği (TYBB) Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir de basının toplumun sesi olma işlevini yerine getirebilmesinin, basın özgürlüğünü kısıtlayan engellerin kaldırılmasına bağlı olduğunu belirtti.

Demir, gazetecilerin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilerek haklarının güvenceye alınmasının, onların görevlerini rahat bir ortamda yapabilmelerini sağlayacağını ifade etti.

Güneydoğu Avrupa Gazeteciler Derneği Başkanı Murat Savaş da gazeteciliğin özgür ve baskı hissetmeden yapılması gereken bir meslek olduğunu belirtti.

Savaş, daha özgür koşulların oluşması için mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.



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