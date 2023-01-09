Edirne Valisi Kırbıyık'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırbıyık, kutlama mesajında gazeteciliğin, halkın haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olmak amacıyla doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde barındıran önemli bir meslek olduğunu belirtti.



İletişimin en güçlü kanallarından basının, toplumun gerçekleri öğrenmesi ve düşüncelerini duyurmasının en etkili yolu olduğunu ifade eden Kırbıyık "Halkın düşüncesi, sorusu, hissiyatı, endişesi, sevinci basın aracılığıyla gün yüzüne çıkar. Bu yönüyle de bakıldığında toplumsal bir görev üstlenmiş olan basın, milletin müşterek sesidir." ifadelerini kullandı.



Vali Kırbıyık, basın mensuplarının tarihinden kültürüne, doğal güzelliklerinden geleneksel özelliklerine birçok alanda oldukça değerli potansiyele sahip Edirne'nin güzelliklerini, Türkiye ve dünyaya tanıtma konusunda da değerli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

-"Gece gündüz mesai mefhumu gözetmeden fedakarca çalışıyorsunuz"

Basın mensuplarının devletle vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Kırbıyık, şunları kaydetti:



"Basın mensuplarımız, bir yönden ülkemizin ve kentimizin sorunlarına hassasiyetle yaklaşarak çözüm odaklı bakışla gündemi belirlerken diğer yönden vatandaşla devlet arasında köprü görevi üstlenerek yapmış oldukları haber, araştırma, yorum ve görüşlerle de bizlerin çalışmalarına ışık tutmaktadırlar.



Gazetecilik, önemli ve kıymetli olduğu kadar aynı zamanda zor bir meslek. Mesai mefhumu gözetmeksizin, insanlar; özel günlerini evlerinde geçirirken, kendilerine ve ailelerine ayırırken sizler, onlara hızlı, doğru ve tarafsız haberler ulaştırmak için mesainizi sürdürüyorsunuz. Bu değerli mesleğinizi layıkıyla yerine getirmek için fedakarca çalıyorsunuz.



Gece gündüz mesai mefhumu gözetmeden çalışan, vatandaşlarımızın kesintisiz bilgi almasını sağlayan, aynı zamanda Edirne’mizin tanıtımına büyük katkı sunan tüm basın mensuplarımızın '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, vazifelerinizde üstün başarılar diliyorum. Emekli olan basın mensuplarımıza sağlıklı mutlu ve huzurlu bir ömür diliyor, ebediyete intikal eden basın mensuplarımızı da saygı ve rahmetle anıyorum."



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