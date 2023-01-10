Gala Gölü'nde kışlayacak göçmen kuşlar Meriç ve Tunca nehrinde mola veriyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN - Havaların soğumasıyla Orta ve Kuzeydoğu Avrupa ile Rusya'dan gelen kış göçmeni kuşlar Gala Gölü Milli Parkı'na olan yolculuklarının son durağı Edirne'de konaklıyor.

Göçmen kuşlar, Meriç ve Tunca nehirlerinde bir süre beslenme ve barınma ihtiyacını karşıladıktan sonra nehirleri takip edip milli parkı da içine alan Meriç Deltası'na ulaşıyor.

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve kuş bilimci Mustafa Kaya, AA muhabirine, Türkiye'nin önemli kuş göç yolları üzerinde bulunduğunu söyledi.

Havaların soğumasıyla, göçmen kuşların Balkanlar'dan Türkiye'ye girdiğini ifade eden Kaya, "Kış göçmeni kuşlar ülkemize gelmeye başladı." dedi.

Kaya, Meriç Deltası'nın göçmen kuşlar için önemli sulak alanlardan olduğuna işaret etti.

Meriç Deltası'na varış öncesi Edirne'deki nehirlerin de göçmen kuşlar için uğrak yeri olduğunu ifade eden Kaya, şunları kaydetti:



"Her kış binlerce kuğu, pelikan, ördek, flamingo kış aylarında Meriç Deltası'nı ziyaret eder. Kışı burada geçiren kuşlar havaların ısınmasıyla birlikte tekrar üreme alanları olan kuzeye göç ederler. Göçmen kuşlar Meriç deltasına olan yolculukları öncesi de Meriç ve Tunca nehrinde mola veriyor. Bir süre yiyecek ihtiyacını karşılayıp dinlenen kuşlar Gala Gölü Milli Parkına ulaşıyor."

Bugünlerde Meriç ve Tunca nehrinin besin ve konaklama ihtiyaçlarını karşılayan ördek, kuğu, karabatak ve balıkçıl gibi kuşların sesleriyle şenlendiğini anlatan Kaya, rahatsız edilmediği takdirde kuşların bir süre daha burada kalacağını ifade etti.

- "Kanal Edirne'de kuşlar için doğal ortam oluşmuş"

Kaya, kentteki taşkınları önlemek için yapılan Kanal Edirne'nin de göçmen kuşlara doğal barınak olduğunu ve ihtiyaçlarını karşılayacak ortam oluşturduğunu vurguladı.

Kanalın doğal yapısının sazlık olması, yiyeceğin bol bulunması ve hepsinden önemlisi de kuşların rahatsız edilmemesi nedeniyle birçok göçmen kuşun Kanal Edirne'de görüldüğünü belirten Kaya, "Burada kendiliğinden doğal bir habitat oluşmuş, bir bölümü sazlıklarla kaplanmış. Kuşlar kendini burada güvenli hissettikleri için bazı ördekler göç etmemiş, burada yavru çıkarmış, büyütmüşler. Doğal ortam bozulmazsa önümüzdeki yıl da çok sayıda göçmen kuşu burada görebiliriz." dedi.

- Gala Gölü Milli Parkı

Edirne'nin Enez ve İpsala ilçelerinde yer alan Gala Gölü Milli Parkı, 3 bin 90 hektar sulak, 3 bin hektar ormanlık olmak üzere toplam 6 bin 90 hektar alandan oluşuyor.

Meriç Deltası Sulak Alanı'nda bulunan Milli Park, A sınıfı sulak alan olarak göl ve orman ekosistemlerini içinde barındırıyor.

Gala Gölü Milli Parkı, başta flamingolar olmak üzere farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.