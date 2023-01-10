2. Murad'ın yaptırdığı Edirne Yeni Sarayı ayağa kaldırılacak

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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne Yeni Sarayı'nın (Saray-ı Cedide-i Amire) 1-2 yıl içinde ayağa kaldırılacağını belirtti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki bir tesiste gazetecilerle bir araya gelen Kırbıyık, Tunca Nehri kenarına 2'nci Murad'ın emriyle 1450 yılında yapımına başlanan Topkapı Sarayı'na benzer bir yerleşim planına sahip, Türk saray mimarisini genel karakterini yansıtan sarayın ihyası konusunda da bilgi verdi.

Savaşlar sırasında tahrip olan, bugüne, mutfağı, Babüssaade, Cihannüma Kasrı, Kum Kasrı Hamamı, Fatih Köprüsü, Adalet Kasrı, Kanuni Köprüsü, Su Maksemi, Şehabeddin Paşa Köprüsü, Namazgahlı Çeşmesi, Av Köşkü gibi yapıları ulaşabilen sarayın ihyasının son derece önemli olduğuna vurgu yapan Kırbıyık, "Yaklaşık 3 milyon metrekarelik bir alana hakim ve Topkapı'nın bir daha da büyük alanda bir değişik versiyonu kurulmuş. Bu sarayın yeniden ihya edilmesi ve şehrimize kazandırılması son derece önemli." dedi.

Kırbıyık, Edirne Yeni Sarayı'nın, Osmanlı'nın ilk devlet binası fonksiyonunda olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla saray alanının Kültür ve Turizm Bakanlığından Milli Saraylar Başkanlığına devredildiğini anımsatan Kırbıyık, "Milli Saraylar Başkanlığı tüm hazırlıklarını şu anda gerçekleştiriyor. Personel istihdamından tutun, alanla ilgili çalışmalarına kadar önümüzdeki süreç çok daha hızlı çalışmaların olduğunu göreceğiniz bir dönem olacak. Tahmin ediyorum 1-2 yıl içinde orada büyük oranda yapılan ayağa kalktığı özellikle Cihannüma, arz odası, Kum Kasrı bunların ihyasının gerçekleştirildiği bir sürece hep birlikte şahitlik etmiş olacağız." diye konuştu.

Vali Kırbıyık, eğitimden, ekonomiye, sağlıktan, tarıma, kültür ve turizm alanlarında kentteki yatırımları aktardı.

-Enez'e gümrük çalışmaları

Gazetecilerin sorusu üzerine Kırbıyık, Enez Gümrüğü ile ilgili olarak geçici bir Deniz Sınır Kapısı açılmasına ilişkin onayın ilgili bakanlıklardan geldiğini söyledi.

Enez’de Deniz Sınır Kapısı açabilecek durumda olduklarını ifade eden Kırbıyık, "Ama fiziki mekanın yapılmış olması sürdürülebilirlik açısından yeterli değil." dedi.

Kırbıyık, konuyla ilgili ticaret odaları ve firmalarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlattı.

-"İlk gemi bu ay gelecek"

Bir gazetecinin Saros FSRU ( Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) ile ilgili sorusunu Kırbıyık, şöyle cevaplandırdı:

"Oradaki çalışmalar tamamlandı. Geçen BOTAŞ'la Bulgaristan'daki Bulgar Gaz arasında bir anlaşma imzalandı. O anlaşmanın da bir parçası. Dolayısıyla artık yaşadığımız dönemi biliyorsunuz bunlar aynı zamanda ulusal güç konusu yada milli güvenlik konusu.

Sahip olduğunuz yeteneklerle uluslararası ilişkileri dizayn etme şansınız oluyor. Dolayısıyla Saros'da FSRU belki birçok tartışmaya neden olmuş ama bizim ülke çıkarları açısından baktığımızda, milli menfaatler açısından baktığımızda ülkeye çok ciddi fayda sağladığı gözüküyor. Ocak ayında benim de bildiğim kadarıyla ilk gemi gelmiş olacak. Ama tarihle ilgili olarak şu tarih diyemem şu an."

Vali Kırbıyık, Selimiye Camisi, Millet Bahçesi, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi, Pazarkule Sınır Kapısı, Meriç Nehri'nden enerji üretiminin sağlanacağı "Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santrali", Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı Er Meydanı ve kentte yapılacak organize sanayi bölgeleriyle ilgili de bilgiler verdi.

Kırbıyık, toplantının ardından gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.





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