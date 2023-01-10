İpsala Sınır Kapısı'nda 603 kilo 464 gram skunk ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - İpsala Sınır Kapısı'nda bir tırda 603 kilo 464 gram skunk ele geçirildi.

İpsala Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, risk analizleri sonucu sınır kapısına gelen bir tırı riskli olarak değerlendirdi.

X-ray taramasından geçirilen tırda şüpheli yoğunluklar bulunduğu tespit edildi.

Tırdaki ayrıntılı aramada, dorsenin üst tarafına yapılan özel bölmede 142 pakette 603 kilo 464 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu tır sürücüsü gümrükteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.













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