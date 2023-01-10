Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'de motosikletli polis timlerince ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Medrese Ali Bey Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri B.Ö'yü durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

- Evden hırsızlık

Edirne'de evinden çeşitli eşyaları çalınan kişi polise başvurdu.

Dilaverbey Mahallesi'nde kullanılmayan evini kontrol eden N.B, evden çeşitli malzemelerin çalındığını fark etti.

N.B, Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

- Otodan hırsızlık

Süloğlu'nda otomobilinden ses sistemi çalınan kişi polise başvurdu.

Şafak Mahallesi'nde yaşayan S.C, evinin yakınına park ettiği otomobilinden ses sisteminin çalındığını fark etti.

S.C, Süloğlu Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.



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