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EDİRNE (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Matematik Seferberliği kapsamında Edirne 50. Yıl İlkokulunda "Matematik Sokağı" açıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğrencilere matematiği eğlenerek öğretmeyi amaçlayan sokağın açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve müdür yardımcıları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arpacı, proje kapsamında okullarda sürdürülen çalışmalarla matematik öğrenmenin öğrenciler için çok daha keyifli bir hal aldığını belirtti.

Arpacı, sokağın oluşturulmasında emeği geçen okul yöneticileri ve öğretmenleri tebrik etti.



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