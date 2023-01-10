Edirne'deki su kesintisine siyasilerden tepki

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EDİRNE (AA) - Edirne'de içme suyu sağlanan hatta meydana gelen arıza nedeniyle meydana gelen su kesintisine tepki gösterildi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne'de saatler süren su kesintisinin "vatandaşı isyan ettirdiği" belirtildi.

Bazı mahallelerde vatandaşların su ihtiyaçlarını, itfaiye tankerleriyle getirilen sudan karşıladığı ifade edilen açıklamada mahalle sakinlerinin su doldurma sırasına girdiğinin gözlendiği aktarıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 2023 Türkiye'sinde yaşanılan su kesintisini gördükçe insanın kahrolduğunu belirtti.

Edirne'nin hak ettiği durumun bu tür durumlar olmadığını ifade eden İba, "Burası 80'ler Türkiye'si değil, burası 2023 yılı Edirne'si insan gördükçe kahroluyor. Bu mudur Edirne Belediyesi’nin hemşerilerime reva gördüğü? Bu mudur Edirne’nin hak ettiği." diye tepki gösterdi.

TBMM Kadın - Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Edirne Belediyesi tankeriyle bir mahallede su tedarik eden vatandaşların bulunduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıp, "İşte CHP belediyeciliği. Edirne Belediyesinden büyük hizmet: Tankerle su servisi yapılır." mesajıyla duruma tepki göstermişti.



-Edirne Belediyesi açıklama yapmıştı

Edirne Belediyesi de pazar günü meydana gelen arıza nedeniyle açıklama yapmıştı.

Belediyeden yapılan açıklamada, pazar günü öğlen saatlerinde Kayalı Barajı ile Edirne Belediyesi İçme Suyu Arıtma Tesisi arasındaki isale hattının Hacıumur köyü yakınlarındaki bölümünden geçen bin milimetre çaplı çelik su borusunda arıza meydana geldiği belirtilmişti.



Onarım sırasında şehir şebeke suyu boşaltılması nedeniyle su kesintilerinin yaşandığı ve ertesi gün arızanın giderilerek şebekeye su verildiği ifade edilmişti.



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