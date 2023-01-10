Edirne'deki su kesintisine siyasilerden tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'deki su kesintisine siyasilerden tepki

AA

Edirne'deki su kesintisine siyasilerden tepki

EDİRNE (AA) - Edirne'de içme suyu sağlanan hatta meydana gelen arıza nedeniyle meydana gelen su kesintisine tepki gösterildi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne'de saatler süren su kesintisinin "vatandaşı isyan ettirdiği" belirtildi.

Bazı mahallelerde vatandaşların su ihtiyaçlarını, itfaiye tankerleriyle getirilen sudan karşıladığı ifade edilen açıklamada mahalle sakinlerinin su doldurma sırasına girdiğinin gözlendiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 2023 Türkiye'sinde yaşanılan su kesintisini gördükçe insanın kahrolduğunu belirtti.

Edirne'nin hak ettiği durumun bu tür durumlar olmadığını ifade eden İba, "Burası 80'ler Türkiye'si değil, burası 2023 yılı Edirne'si insan gördükçe kahroluyor. Bu mudur Edirne Belediyesi’nin hemşerilerime reva gördüğü? Bu mudur Edirne’nin hak ettiği." diye tepki gösterdi.

TBMM Kadın - Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Edirne Belediyesi tankeriyle bir mahallede su tedarik eden vatandaşların bulunduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıp, "İşte CHP belediyeciliği. Edirne Belediyesinden büyük hizmet: Tankerle su servisi yapılır." mesajıyla duruma tepki göstermişti.

-Edirne Belediyesi açıklama yapmıştı

Edirne Belediyesi de pazar günü meydana gelen arıza nedeniyle açıklama yapmıştı.

Belediyeden yapılan açıklamada, pazar günü öğlen saatlerinde Kayalı Barajı ile Edirne Belediyesi İçme Suyu Arıtma Tesisi arasındaki isale hattının Hacıumur köyü yakınlarındaki bölümünden geçen bin milimetre çaplı çelik su borusunda arıza meydana geldiği belirtilmişti.

Onarım sırasında şehir şebeke suyu boşaltılması nedeniyle su kesintilerinin yaşandığı ve ertesi gün arızanın giderilerek şebekeye su verildiği ifade edilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne 50. Yıl İlkokulunda "Matematik Sokağı" açıldı
YEREL HABERLER Edirne 50. Yıl İlkokulunda "Matematik Sokağı" açıldı
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Askeri yasak bölgede yakalanan Yunan polis ve sevgilisinin ifadeleri bekleniyor
YEREL HABERLER Askeri yasak bölgede yakalanan Yunan polis ve ...
İpsala Sınır Kapısı'nda 603 kilo 464 gram skunk ele geçirildi
YEREL HABERLER İpsala Sınır Kapısı'nda 603 kilo 464 gram skunk ele ...
Edirne'deki sınır kapılarından geçen yıl Avrupa'ya 802 bin tır çıkış yaptı
YEREL HABERLER Edirne'deki sınır kapılarından geçen yıl Avrupa'ya ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Askeri yasak bölgede yakalanan biri polis 2 Yunanistan vatandaşının yargılanması sürdü
YEREL HABERLER Askeri yasak bölgede yakalanan biri polis 2 ...
Vali Kırbıyık: Edirne'ye 2022'de 2 milyon Bulgar turist giriş yaptı
YEREL HABERLER Vali Kırbıyık: Edirne'ye 2022'de 2 milyon Bulgar ...
2. Murad'ın yaptırdığı Edirne Yeni Sarayı ayağa kaldırılacak
YEREL HABERLER 2. Murad'ın yaptırdığı Edirne Yeni Sarayı ayağa ...
Gala Gölü'nde kışlayacak göçmen kuşlar Meriç ve Tunca nehrinde mola veriyor
YEREL HABERLER Gala Gölü'nde kışlayacak göçmen kuşlar Meriç ve Tunca ...
Edirne Valisi Kırbıyık'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler ...
(Görüntülü) EDİRNE - TUNCA VE MERİÇ&#039;TE TAŞKINLARIN ÖNLENMESİ İÇİN 500 MİLYON LİRALIK &#039;ISLAH&#039; PROJESİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) EDİRNE - TUNCA VE MERİÇ'TE ...
Tunca ve Meriç'te taşkınların önlenmesi için 500 milyon liralık 'ıslah' projesi
YEREL HABERLER Tunca ve Meriç'te taşkınların önlenmesi için 500 ...
Meriç ve Tunca nehirlerinde taşkın önleme kapsamında yatak temizliği yapılacak
YEREL HABERLER Meriç ve Tunca nehirlerinde taşkın önleme kapsamında ...
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ ...
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları
YEREL HABERLER 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ...
FETÖ şüphelilerinin kaçtığı araca açılan ateşte ağır yaralanan ihraç polis hayatını kaybetti
YEREL HABERLER FETÖ şüphelilerinin kaçtığı araca açılan ateşte ağır ...
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Edirneli güreşçi doktor raporuyla katıldığı Türkiye şampiyonasında bronz madalya kazandı
YEREL HABERLER Edirneli güreşçi doktor raporuyla katıldığı Türkiye ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Marmara Bölgesi'nin batısı için 'fırtına' uyarısı
YEREL HABERLER Marmara Bölgesi'nin batısı için 'fırtına' uyarısı
Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.