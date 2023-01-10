Edirne'de sağanak etkili oldu

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EDİRNE (AA) - Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde çiseleyen yağmur akşama doğru sağanağa dönüştü.

Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, araçlar zaman zaman trafikte ilerlemekte zorlandı.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları ise iş yerlerinin girişlerinde yağışın durmasını bekledi.

Hava sıcaklığının 11 derece olduğu kentte sağanağın hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.





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