Edirne'de hasta bebek ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de tedavi gören 6 aylık bebeğin ambulans helikopterle İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören bir bebeğin ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı sebebiyle 112 Hava Komuta Merkezinden hava ambulansı talebinde bulunuldu.

Ambulansla Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesindeki helikopter pistine getirilen bebek, İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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