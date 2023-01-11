Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde "silahla yağma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyük Cami Mahallesi'ndeki denetimlerinde durumundan şüphelendikleri S.A'yı durdurdu.
S.A'nın sorgulamasında "silahla yağma" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Kıraathanede kumar oynayan 3 kişiye para cezası kesildi
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kıraathanede kumar oynayan 3 kişiye 12 bin 165 lira ceza kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zati Yörükler Caddesi'nde kumar oynandığı iddia edilen kıraathanede denetleme gerçekleştirdi.
Denetimde 3 kişinin kumar oynadığı tespit edildi, 4 bin lira, 50 avro ve iskambil kağıtları ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem yapılırken 12 bin 165 lira ceza kesildi. İş yeri sahibi hakkında da adli işlem yapıldı.