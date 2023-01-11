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EDİRNE (AA) - Saadet Partisi Edirne Kadın Kolları Başkanı Güler İriş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

İriş, partisinin il başkanlığında gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, basının özgür ve tarafsız olması gerektiğini söyledi.

Saadet Partisi olarak basın özgürlüğünü sağlayacaklarını belirten İriş, şunları kaydetti:



"Türk medyasının her kesimden vatandaşlarımıza temiz içerikler sunmasını garanti altına almak istiyoruz. Sosyal medyayı etik kuralların ihlal edildiği kişilik haklarının saldırı ve nefret söyleminin üretildiği zemin olma tehdidinden kurtaracağız. Özgürlükçü ve etik değerlere bağlı bir sosyal medya düzenlemesini dünyadaki örnekleri göz önüne alarak yapacağız."

İriş, mesai mefhumu gözetmeksizin görevini layıkıyla yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

- DOÇEK üyeleri Istrancalarda yürüdü

Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) üyeleri, Kırklareli'ndeki Istranca ormanlarında yürüdü.

Dernekten yapılan açıklamada, 29 kişiden oluşan ekibin Demirköy'den başladıkları yürüyüşlerini Bulanıkdere ve Longozları geçerek İğneada'da sonlandırdığı belirtildi.

Keşan DOÇEK Başkanı Hakan Eşme, etkinliği ciddi bir deneyim, ekip ruhu ve takım anlayışıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti.

- Uluslararası öğrenciler tiyatro sahnesine çıktı



Trakya Üniversitesi Dil Eğitim ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezinde (DİLMER) Türkçe öğrenen uluslararası öğrenciler, doğaçlama tiyatro gösterisinde sahne aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi mezunu Umut Pala ve arkadaşları tarafından kurulan Çatkapı Tiyatrosunun konukları uluslararası öğrenciler oldu.

Öğrenciler doğaçlama sergilenen performansta sahneye çıkarak hem yeteneklerini hem de Türkçe bilgi seviyelerini gösterdi.

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