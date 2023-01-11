Trakya Birlik yönetim kurulunu seçmek için sandığa gidiyor

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EDİRNE (AA) - Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) yeni yönetimi, 2021-2022 İş Yılı Olağan Genel Kurulu'nda belirlenecek.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda yaptığı konuşmada geçen yıl 311 bin 220 ton ayçiçeği mubayaası (satın alım) gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kırbiç, kamuoyunun beklediği ayçiçeği fiyatının belirlenmesi ve ortakların emeklerinin karşılığının ödenmesi için Trakya Birlik'in yoğun emek ve çaba sarf ettiğini kaydetti.

Trakya Birlik'in 2021-2022 iş yılının başarılı geçtiğini dile getiren Kırbiç, 2021'de 278 bin 465 ton olan ürün mubayaasının 2022'de 311 bin 220 ton olarak gerçekleştiğini belirtti.

-Kuraklık verimi etkiledi

Geçen yıl hasat öncesi yaşanan kuraklık nedeniyle ayçiçeği mubayaasının beklentilerin bir miktar altında kaldığını anlatan Kırbiç, şunları kaydetti:

"Trakya Birlik olarak mubayaamızın 96 bin 158 tona ulaşmış olduğu 8 Eylül 2022 tarihi itibarıyla ton başına 12 bin lira avans fiyat açıklanmış olup, hasat sonuna gelindiğinde ortaklarımızdan mubayaa edilen toplam tonaj 311 bin 220 ton seviyesine ulaşmıştır. Randıman oranı esaslı alım ile ortaklarımızın eline ton başına 12 bin 943 lira geçmiş olup, 3 milyar 881 milyon 323 bin 170 lira tutarındaki ürün bedelinin tamamı ortaklarımıza kısa süre içerisinde ödenmiştir. Birliğimizin açıkladığı ton başına 12 bin liralık fiyat ülke genelinde siyasiler ve tüm üreticiler tarafından referans olarak gösterilerek takdir edilmiştir."

Kırbiç, Trakya Birlik'in işletmelerinde 24 saat çalışma esasıyla üretiminin sürdüğünü, maksimum kapasiteyle üretilen mamullerin piyasaya arz edildiğini vurguladı.

Trakya Birlik faaliyet ve çalışmalarında önceliklerinin ürünlerin tarladan sofraya gelene kadar her aşamanın en iyi şekilde yürütülmeye çalışıldığını belirten Kırbiç, "Hedefimiz tüketicilerimize sunduğumuz mamullerimizin üretimindeki yüksek standartlarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak ve ülkemiz için en temel tarım ürünlerinden olan yağlık ayçiçeği tohumunun üretiminde sürdürülebilirliğe destek vermektir." diye konuştu.

Basına kapalı devam eden genel kurulda gündem maddeleri görüşüldü.

Gündem maddelerinin ardından 4 yıl görev yapacak yönetim kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek.

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