Üniversite öğrencileri "Koleda" etkinliğinde katılımcılara korkutucu makyajlar yaptı

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi öğrencileri Balkan geleneği "Koleda" etkinliğinde katılımcıların yüzlerine korkutucu makyajlar yaptı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Topluluğu üyeleri, Havsa ilçesine bağlı Naipyusuf köyünde düzenlenen "Koleda" etkinliğine katıldı.

Etkinliğe sanatsal dokunuşlarıyla katkı veren öğrenciler, en önemli ritüel olan yüz boyamasını üstlendi.

Öğrenciler, etkinliğe katılan her yaştan vatandaşın yüzlerinde "dehşet, korku, endişe ve panik" uyandıracak şekilde boyama yaptı.

Plastik Sanatlar Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Kerem İşcanoğlu, yaptığı açıklamada Koleda'nın Trakya ve Balkan coğrafyasında asırlardır kutlanan bir gelenek olduğunu belirtti.

Güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini ifade eden İşcanoğlu, topluluk üyelerine geleneğin yaşatılmasına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

- Koleda etkinliği

Balkan geleneği olan Koleda, kışın en soğuk günlerinde kutlanıyor.

Koleda'ya katılanlar, beyaz çarşaf giyip yüzlerini boyadıktan sonra evlerin camlarını çalarak mahalleliyi korkutuyor.

Korkutucu seslerin çıkartıldığı etkinlikle hikayeler anlatılıyor, katılanlara kabak tatlısı ikram ediliyor.





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