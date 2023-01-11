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EDİRNE (AA) - TBMM Kadın - Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, kadına yönelik şiddetle ilgili bir zihniyet değişikliğini savunduklarını, toplumun tüm kesimlerini bu amaç doğrultusunda bilgilendirmeyi ve farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Başkanlığı'nda "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"2021-2025 eylem planı ve onun içerisinde her bakanlığın, her kurumun kendi üzerine düşenleri tekrar değerlendirmek için bir araya geldik. Kadına yönelik şiddet ile ilgili bir zihniyet değişikliğini savunuyoruz. Çalışmalarımız, yürütülen eylem planlarımız bu kapsamda sadece kadına yönelik çalışmalardan ibaret değil. Erkekleri ve toplumun tüm kesimlerini bu amaç doğrultusunda bilgilendirmeyi ve farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle 'Nüfusun yarısını oluşturan kadınları dışlayan bir toplum gücünün yarısından vazgeçmiş demektir.' Devletimiz, milletimiz, kurumlarımızla kadına yönelik şiddetle topyekün mücadelemize sıfır tolerans ilkesiyle devam edeceğiz."

-Gürkan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu TBMM'deki makamında ziyaret etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre Gürkan, Kılıçdaroğlu’na Edirne’de hayata geçirdikleri projeler ve yatırımlar hakkında bilgi vererek, hedeflerini anlattı.

Kılıçdaroğlu’nun Edirne’ye sevgi ve selamlarını ilettiğini belirten Gürkan, "Edirne’miz ve Edirne’mize kazandıracağımız yatırımlar hakkında konuştuk, çalışmalarımız hakkında kendisini bilgilendirdik. 2023 yılı hepimiz için çok önemli bir yıl. Genel Başkanımız, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını demokrasi ile taçlandırma konusunda çok kararlı. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hep birlikte Edirne’den Kars’a herkesin mutlu olduğu bir Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz.” dedi.



- Lalapaşa Kaymakamlığını ziyaret

Lalapaşa Emniyet Müdürlüğü görevli polisler Kaymakam Ömer Bulut’u ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Bulut'un İdareciler Günü'nü kutlayan polisler ilçede gerçekleştirilen hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

Kaymakam Bulut da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek emniyet personeline teşekkür etti.

- İdareciler Günü

Süloğlu ilçesinde kurum amirleri İdareciler Günü nedeniyle Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya'yı ziyaret etti.

Kaya'nın İdareciler Günü'nü kutlayan kurum amirleri, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyarette karşılıklı görüş alışverişi yaptıklarını belirten Kaymakam Kaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.









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