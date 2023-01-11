Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim'den Cengizhan Şimşek açıklaması:

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EDİRNE (AA) - Kırkpınar Yağlı Güreş Ağası Seyfettin Selim, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dopingi çıkmadığı için altın kemerin başpehlivan Cengizhan Şimşek'te kalması gerektiğini söyledi.

Selim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şimşek'e verilen cezayı kabul etmediğini belirtti.

Son dönemde gündeme gelen durumun Türkiye Güreş Federasyonunun (TGF) hatasından kaynaklandığını vurgulayan Selim, "Cengizhan 'pandemi' demiş, doping kontrolüne gitmemiş, adres belli etmemiş. Telefonla görüşmüş, Kırkpınar'a gelmiş doping kontrolü olmuş ve dopingli çıkmamış. Pehlivana 'senin işini halledeceğiz' diyorlar. Ama işi de hallolmuyor." dedi.

Ortada hatalı bir durum varsa TGF'nin neden Cengizhan Şimşek'i Kırkpınar'da güreştirdiğini soran Selim, seyircinin haklı olarak federasyonun güreşmesine itiraz etmediği, tetkiklerinde dopingli çıkmayan Cengizhan Şimşek'in "Sahada kazandı masada mı kaybetti" diye kendisine sorduğunu aktardı.

Federasyonun yanlış hamlesi nedeniyle Şimşek'in Kırkpınar'da güreştiğini savunan Selim, "Eğer benim elimde yetki olsa bu sene Kırkpınar'da dopingi olmadığından dolayı bu adamın kemerini (Cengizhan) buna bırakırım." ifadelerini kullandı.





- "Güreşte dopinge karşıyız"

Selim, dopingin dünyanın her yerinde yasak olduğunu anımsattı.

"Türkiye'deki güreşlere en büyük zararı veren doping maddesidir." diyen Selim "Bunu Türkiye'ye de kimlerin getirdiğini biliyoruz." diye konuştu.

Selim, kemerin Mustafa Taş'a verileceğini de dile getirdi.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde eşleşmelerin farklı olması durumunda ortaya daha farklı sonuçlar çıkabileceğini anlatan Selim, "Bu durumun en üzücü olmayan tarafı Cengizhan Şimşek'in, Ali Gürbüz ile güreşmemiş olmasıdır. Ali Gürbüz'ü yenseydi, kemeri yandı bu sene, ne diyecektik o zaman? Orhan'ın yerine Ali Gürbüz olsaydı ne olacaktı? Belki Orhan başpehlivan olacaktı. Orhan'ı da Cengizhan yendi. Belki İsmail Balaban başpehlivan olacaktı. Çok kötü bir şey oldu. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

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