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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesine içme suyu sağlayan Kadıköy Barajı'nda 4 ay yetecek kadar suyun kaldığı bildirildi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye içme suyu sağlayan barajda su seviyesinin son zamanların en düşük seviyesinde olduğunu belirtti.

Barajda doluluk oranının kritik seviyede olduğuna dikkati çeken Helvacıoğlu, "Hem mevsimin kurak gitmesi hem de israf nedeniyle ne yazık ki şehrimize 4 aylık yetecek suyumuz kaldı." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara tasarruf ve bilinçli su tüketimi çağrısında bulunan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Lütfen geleceğimiz için hayat kaynağımız olan suyu israf etmeyelim. Bilinçsiz kullanım nedeniyle gelecekte bir damla suya bile muhtaç kalabiliriz. Dünyamızda su sıkıntısı her geçen gün biraz daha büyüyor. Artık bir karar vermeli ve ona göre hareket etmeliyiz. Çocuklarımızın, torunlarımızın nasıl bir çevrede yaşayacağına bugünkü davranışlarımızla biz karar vereceğiz."

- Siğilli köyü, su taşıma maliyetini güneş panelleriyle azaltıyor

Keşan'ın Siğilli köyünde köye taşınan suyun maliyeti, güneş panellerinden elde edilen elektrikle azaltılıyor.

Siğilli Muhtarı Kadir Yotaz, köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan su kuyularından köydeki depoya su pompalandığını ve bunun da ciddi bir elektrik maliyeti yarattığını belirtti.

Güneş enerjisinden yararlanarak enerji giderini en aza indirme kararı aldıklarını Yotaz, "500 metrekarelik alana kurduğumuz proje ile 24 panelden elde ettiğimiz 10 bin watt elektriği depomuza su pompalamada kullanacağız. Böylece güneş enerjisi sayesinde köyümüze gelen elektrik faturası da kış aylarında en az yarı yarıya düşecektir. Enerji krizinin arttığı dönemde bu tür projelerin önemi de arttı." diye konuştu.





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