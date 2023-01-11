Edirne Belediye Başkanı Gürkan sahipsiz hayvanların sahiplenilmesi çağrısında bulundu:

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EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirnelilere sahipsiz hayvanları sahiplenmeleri çağrısı yaptı.

Edirne Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu üyeleriyle Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nda bir araya gelen Gürkan, burada yaptığı açıklamada, belediyenin internet sitesine eklenecek link ile günlük yapılan kısırlaştırma çalışmaları, diğer çalışmalar ve sahiplendirilme duyurularının paylaşılacağını söyledi.

Uygulamayla sokak hayvanlarının sahiplendirilmesinin daha da yaygınlaşacağına inandığını ifade eden Gürkan, sahipsiz hayvanların, onları sokakta isteyen ve istemeyenlerin çatışma konusu haline geldiğini belirtti.

- "Sokak hayvanları kullanılıyor"

Gürkan, herkesin vicdanını rahatlatmak adına sokak hayvanlarını kullandığını ileri sürdü.

Bunun koordine eksikliğine neden olduğunu ifade eden Gürkan, "Sahiplenme konusunda çok başarısız bir durumdayız her gün başkasının evinin önünde 10-15 sokak hayvanı besleyeceğinize bir tanesini evinize alın daha büyük iş yapmış olursunuz." dedi.

Bakımevindeki veteriner sayısını ve günlük kısırlaştırma sayısını artırdıklarını belirten Gürkan, daha sonra barınaktan "Şanslı" adını verdiği bir köpek sahiplendi.

- "Geçen yıl 2 milyonluk mama aldık"

Geçen yıl 2 milyon liralık mama alarak sahipsiz hayvanları beslediklerini ifade etmesi üzerine hayvanseverlerden birinin "Hangi alandaki hayvanlar bu mamaları yedi?" sorusuna Gürkan, "Biz bu mamalarla Bulgaristan'daki köpekleri besliyoruz. Sizin sorunuzun cevabı bu." yanıtını verdi.

Gürkan, mamaları isteyen hayvanseverlere verdikleri gibi, besleme alanlarına da bıraktıklarını ifade etti.

Grup adına açıklama yapan Şebnem Yüksel de sahipsiz hayvanların tedavilerinin yapılması ve kısırlaştırma çalışmalarından dolayı Edirne Belediyesine teşekkür etti.



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