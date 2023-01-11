Trakya Birlik Yönetim Kurulu seçimi yapıldı

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EDİRNE (AA) - Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) yeni yönetimi, 2021-2022 İş Yılı Olağan Genel Kurulu'nda belirlendi.

Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki toplantıda, açılış konuşmaları ve gündem maddeleri görüşülmesinin ardından birliğin yönetim kurulu seçimleri gerçekleştirildi.

Sarı ve mavi listenin yarıştığı seçimlerde 298 birlik temsilcisi delege oy kullandı, 2 oyun geçersiz sayıldığı seçimde sarı liste 81 oy alırken mavi liste, 215 oy alarak seçimleri kazandı.

Sonuçlara göre, S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin yönetim kurulu Şafak Kırbiç, Emre Yılmaz, Hilmi Kahraman, Ahmet Akgün, Hüseyin Kocabıyık ve Remzi Kobak'tan oluştu.





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