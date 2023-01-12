Edirne Organize Sanayi Bölgesi yeni yatırımlar için genişletilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne Organize Sanayi Bölgesi yeni yatırımlar için genişletilecek

AA

Edirne Organize Sanayi Bölgesi yeni yatırımlar için genişletilecek

EDİRNE (AA) - Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) yeni yatırımlar için genişletilmesi kararı alındı.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki istihdam alanlarını genişletmek için çalıştıklarını söyledi.

Edirne'nin tercihini sanayiden ziyade tarım ve turizmden yana kullanan bir şehir olduğunu vurgulayan Kırbıyık, sanayinin de tümden reddedilemeyeceğini kaydetti.

-Keşan ve İpsala OSB faaliyete geçecek

Bölgedeki OSB'lerle ilgili bilgi veren Kırbıyık, şöyle konuştu:

"Keşan Gıda İhtisas OSB’nin artık tüm süreçleri tamamlandı. Şubat ayı içerisinde ihale edilecek. Orada çıkan maliyetler doğrultusunda yer tahsisi sürecimiz başlayacak. Yer tahsislerini yaparak yatırımcıların oradaki faaliyetlerini gerçekleştirmesini sağlayacağımız bir döneme giriyoruz.

İpsala OSB’de çok hızlı bir aksiyon alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın onayıyla kuruluş aşaması gerçekleştirildi. Orada da altyapı projesi ve parselizasyon projeleri başlıyor. 2023 yılı sonunda doğru bu çalışmaları tamamlayacağımızı ve yavaş yavaş yer tahsisi işlemlerini gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz."

-Edirne OSB genişletilecek

Kırbıyık, Edirne OSB'nin genişletilerek alanının 2 bin 500 dönüme çıkartılacağını belirtti.

Bölgedeki tüm parsellerin dolduğunun altını çizen Kırbıyık, "Edirne OSB’de genişleme çalışmalarına başladık. Yaklaşık 1500 dönümlük bir alanda Edirne OSB’yi de genişletmek istiyoruz. Hali hazırda 42 parselimiz var ve hepsi tahsis edilmiş durumda. Yeni gelen yatırımcılara bizim tahsis edeceğimiz bir yer bulunmuyor. Bu nedenle genişleme kararı aldık bunla ilgili çalışmaları da sürdürüyoruz." dedi.

-Uzunköprü OSB süreci

Vali Kırbıyık, Uzunköprü'ye kurulması planlanan OSB ile çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Uzunköprü OSB'nin yıllardır şehrin gündeminde olduğunu hatırlatan Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Şimdi Uzunköprü'de iyi bir birliktelik var, bu konuyu siyasi partilerin birlikteliğiyle gündelik siyasetinde dışına çıkartarak bir çalışma yürütüyorlar. Tabi yereli mutsuz eden hiçbir formülün uzun sürede başarılı olması mümkün değil. Kavacık'ta yaşayan vatandaşlarımızı mutsuz edecek bir formülle ilerlemenin mümkün olmadığını ben de değerlendiriyorum.

Kavacık'ta yaşayan vatandaşlarımızın taleplerinin dikkate alınacağı yeni bir proje çalışmasıyla bu işin sağlıklı bir şekilde yürüyebileceğini öngörüyoruz. Oradaki çalışmalarımızı da ticaret odamızın organizasyonunda Uzunköprü'nün tüm dinamikleriyle birlikte yürütüyoruz. Orada sonuç elde edilebilirse Uzunköprü de bir OSB'ye kavuşacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trakya Birlik Yönetim Kurulu seçimi yapıldı
YEREL HABERLER Trakya Birlik Yönetim Kurulu seçimi yapıldı
Trakya Birlik Başkanı Kırbiç: Ortaklarımıza ürün bedelinin tamamı ödendi (2)
YEREL HABERLER Trakya Birlik Başkanı Kırbiç: Ortaklarımıza ürün ...
Edirne Belediye Başkanı Gürkan sahipsiz hayvanların sahiplenilmesi çağrısında bulundu:
YEREL HABERLER Edirne Belediye Başkanı Gürkan sahipsiz hayvanların ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim'den Cengizhan Şimşek açıklaması:
YEREL HABERLER Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim'den Cengizhan ...
Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim'den Cengizhan Şimşek açıklaması:
YEREL HABERLER Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim'den Cengizhan ...
(Görüntülü)TRAKYA BİRLİK BAŞKANI KIRBİÇ ORTAKLARIMIZA ÜRÜN BEDELİNİN TAMAMI ÖDENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)TRAKYA BİRLİK BAŞKANI KIRBİÇ ORTAKLARIMIZA ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne kültür turizminde müzeleriyle öne çıkıyor
YEREL HABERLER Edirne kültür turizminde müzeleriyle öne çıkıyor
Trakya Birlik Başkanı Kırbiç: Ortaklarımıza ürün bedelinin tamamı ödendi
YEREL HABERLER Trakya Birlik Başkanı Kırbiç: Ortaklarımıza ürün ...
Üniversite öğrencileri "Koleda" etkinliğinde katılımcılara korkutucu makyajlar yaptı
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri "Koleda" etkinliğinde ...
Trakya Birlik yönetim kurulunu seçmek için sandığa gidiyor
YEREL HABERLER Trakya Birlik yönetim kurulunu seçmek için sandığa ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de bariyere takılan otomobil çekiciyle kurtarıldı
YEREL HABERLER Edirne'de bariyere takılan otomobil çekiciyle ...
Restorasyonu süren Selimiye'de iç mekan çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor
YEREL HABERLER Restorasyonu süren Selimiye'de iç mekan ...
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
(Görüntülü) EDİRNE VE TEKİRDAĞ?DA TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLER İÇİN KİTAP BAĞIŞ KAMPANYASI
YEREL HABERLER (Görüntülü) EDİRNE VE TEKİRDAĞ?DA TUTUKLU VE ...
Kırkpınar Ağası Selim: Elimde olsa kemeri Cengizhan'a verirdim
YEREL HABERLER Kırkpınar Ağası Selim: Elimde olsa kemeri Cengizhan'a ...
Edirne'de hasta bebek ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi
YEREL HABERLER Edirne'de hasta bebek ambulans helikopterle ...
Edirne'de sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Edirne'de sağanak etkili oldu
Edirne'deki su kesintisine siyasilerden tepki
YEREL HABERLER Edirne'deki su kesintisine siyasilerden tepki
Edirne 50. Yıl İlkokulunda "Matematik Sokağı" açıldı
YEREL HABERLER Edirne 50. Yıl İlkokulunda "Matematik Sokağı" açıldı
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Askeri yasak bölgede yakalanan Yunan polis ve sevgilisinin ifadeleri bekleniyor
YEREL HABERLER Askeri yasak bölgede yakalanan Yunan polis ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.