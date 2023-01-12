TBMM İçişleri Komisyonu üyeleri Vali Kırbıyık'ı ziyaret etti

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EDİRNE (AA) - TBMM İçişleri Komisyonu üyeleri, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kırbıyık, makamında, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç'in başkanlık ettiği milletvekillerinden oluşan TBMM İçişleri Komisyonu üyeleri ile bir süre görüştü.

Kırbıyık, görüşmede yaptığı konuşmada, Güvenç ve TBMM İçişleri Komisyonu üyelerine ziyaretleri için teşekkür etti.

Heyetin çeşitli görüşme ve temaslarda bulunmak üzere Bulgaristan'a gideceğini belirten Kırbıyık, TBMM İçişleri Komisyonu üyelerini Edirne'de misafir etmekten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Ziyaretin ardından karşılıklı değerlendirmelerde bulunulan TBMM İçişleri Komisyonu üyeleri ile Edirne'deki yöneticilerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

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