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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne Millet Bahçesi'nin bu yıl tamamlanacağı bildirildi

AA

Edirne Millet Bahçesi'nin bu yıl tamamlanacağı bildirildi

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, bu yıl tamamlanacak Edirne Millet Bahçesi ile vatandaşların Meriç Nehri'nden daha fazla istifade etmesinin sağlanacağını belirtti.

Kırbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Meriç Nehri kenarı ile İzzet Arseven Kent Ormanı'nda yapılacak Edirne Millet Bahçesi'nin çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Çalışmanın tamamlanmasıyla hem kentlinin hem de ziyaretçilerin nehirlerden daha fazla istifade etmesinin sağlanacağını vurgulayan Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Bu ilimiz açısından son derece önemli bir çalışma. Bu nehir yüzyıllardır buradan akıyor ama biz bütün itibarıyla Edirneliler olarak çocuğumuz ve ailemiz ile nehrin kenarında yürüyüş yapalım, dolaşalım diyebileceğimiz bir alana sahip değiliz. Projenin asıl merkezinde her iki alanda yürüyüş alanları, pergolalar, bisiklet yolları ve dinlenme alanları var. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü’nden enerji santraline kadar olan bölümde her iki alanda 2,5 kilometreden 5 kilometrelik sağlı sollu bir alan oluşuyor. Set şeklindeki duvarlarda da bir kademelendirme gerçekleştirilecek.

Dolayısıyla vatandaşlarımızın şehrin nehrinden daha fazla istifade etmesi ve şehrin hava alması sağlanacak. Bu son derece önemli bir proje. Söğütlük ile ilgili eleştirileri takip ediyoruz. Eksik varsa muhakkak bunu da ilgili arkadaşlarımızla tartışıyoruz. Ama şu an itibarıyla gördüğümüz önemli bir sorun yok. Çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor."

Kırbıyık, projede revizyonlar gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarına işaret etti.

Projenin bu yıl tamamlanması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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