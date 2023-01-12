Edirne Belediye Başkanı Gürkan "su kesintisinin" nedenine ilişkin açıklama yaptı

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EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, hafta sonu kentte yaşanan su kesintisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gürkan, Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı'nda düzenlediği basın toplantısında, Edirne'de hafta sonu ana su hattındaki boruda meydana gelen arıza nedeniyle 24 saat süreyle su kesintisi yapıldığını hatırlattı.

Su kesintisinin sadece CHP'li belediyelerde olmadığını, Türkiye'nin bir çok noktasında bu tür arıza ve afetlerin yaşanabileceğini aktaran Gürkan, "Hangi partiden olursa olsun hiçbir belediye başkanı su ile ilgili arıza olsun istemez. Bu gayet doğal bir şey. Ama bu tür arızalarda her zaman olabilir. Arızanın partisi olmaz. Ama bazı siyasetçiler arızanın sadece CHP'li belediyelerde olduğunu düşünüyor. Vicdan ve hakkaniyetin bazı kişiler de olmadığını son olayda da gördük." dedi.

Gürkan, kentte hafta sonu yaşanan su arızasının 24 saat sürdüğünü, ekiplerin geceden sabaha kadar fedakarca çalışarak arızayı giderdiğini söyledi.

Su hattındaki patlağın tamir edilmeden önce ana borudaki yaklaşık 4 bin ton suyun boşaltıldığını, bununda zaman aldığını anlatan Gürkan, arızanın giderilmesinin ardından aynı şekilde suyun dolması ve kente su verilmesi için belli bir zaman beklemek zorunda kaldıklarını belirtti.

Su kesintisi olduğu zamanlarda vatandaşların talepleri doğrultusunda tankerlerle su ulaştırıldığını ve apartmanlardaki depoların doldurulduğunu belirten Gürkan, hidroforu olan evlerin kesintiden etkilenmediğini aktardı.

Gürkan, Kayalıköy su hattı ve arıtma tesisinin DSİ tarafından yapıldığını, ücretinin ise yapılan protokol kapsamında taksitle ödendiğini aktardı.

Ana borunun bazı kısımlarına vantuz denilen hava alma boruları yerleştirildiğini, patlayan kısmında burası olduğunu vurgulayan Gürkan, yaptıkları incelemede kalınlığının aynı olması gereken borunun bir tarafının ince saç olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Su kesintisinin ardından sosyal medyada belediyeye yönelik yapılan eleştirilere de değinen Gürkan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Su ihtiyacı olan yerlere talep doğrultusunda tankerlerle gönderdik. Medrese Alibey muhtarımızda talep etmiş, birazda kendi sosyal medyasında mahalleye yaptığı hizmeti anlatmak için bir fotoğraf paylaşmış. AK Parti İl Başkanı ve milletvekili arkadaşlar muhtarın bu paylaşımını alarak başka paylaşımlar yapmışlar. Tam içeriğini bilmiyorum ama 'Hale bakın", 'Yazıktır, günahtır', 'Halka reva mı bu' şeklinde. Bende onlara soruyorum. Sizin kurumunuz tarafından yapılan iş bu mudur? Boru hattını DSİ yaptı, biz değil. Arza veya doğal afet için birilerini beceriksizlikle suçlamak vicdani kanaat eksikliğidir. Sİyasi rant devşirmeye çalışmaktır."



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