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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba Keşan ilçesini ziyaret etti

AA

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba Keşan ilçesini ziyaret etti

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, "Gönül Gönüle Edirne" ziyaretleri kapsamında Keşan'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İba çalışmalarını sahada sürdürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda İba ve beraberindeki heyet Keşan ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.

İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve teşkilat üyeleri ile bir araya gelen İba, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nden partiye katılan yeni üyelerin kaydını gerçekleştirdi.

Kadın kolları üyeleri ve mahalle başkanlarıyla da görüşen İba, daha sonra esnafları ziyaret etti.

100. Yıl Pasajı ve Demirciler Caddesi'ndeki esnaflarla sohbet eden İba, sorunları ve talepleri dinledi.

Her zaman esnafın yanında olduklarını vurgulayan İba, "Evine ekmek götürmek için, hak yemeden helal kazanç için çalışan, çabalayan esnafımızın her daim yanındayız. Rabbim tüm esnafımıza hayırlı ve bereketli kazanç nasip etsin. 'Gönül Gönüle Edirne' diyerek dayanışmamızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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