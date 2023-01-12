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EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, ocak ayı değerlendirme toplantısında ilçe ve kadın kolları başkanları ile bir araya geldi.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda, haftalık ve aylık çalışma programları belirlendi.

Toplantıda konuşan İba, 'AK Nokta Aracı'nı faaliyete geçireceklerini belirtti.

Sandık yönetim kurullarının tüm ilçelerde tamamlandığını aktaran İba, şunları kaydetti:

"Gece gündüz demeden köylerde, mahallelerde, ilçelerde ve beldelerde ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Hoş sohbetler eşliğinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinliyor, ilgili bakanlıklara iletmek üzere not alıyoruz.



İl Başkanlığımız tarafından başlatılan ve vatandaşlarla parti arasında köprü görevi görerek iletişimi kolaylaştıracak olan 'AK Nokta Aracı'nı da faaliyete geçireceğiz. Merkez ve ilçelerde yapacağımız programlarda 'AK Nokta Aracı' ile meydanlarda vatandaşlarla bir araya gelerek sorunların çözümü için elimizden geleni yapacağız."

- Lalapaşa Kaymakamı Bulut köyleri ziyaret etti

Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut, Süleymandanışment ve Ömeroba köylerini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Süleymandanışment köyünde incelemede bulunan Bulut, yapılan çalışmalarla ilgili muhtardan bilgi aldı.

Bulut daha sonra sağlık ve kadına şiddetle ilgili bilgilendirme toplantısına katılarak kadınların taleplerini dinledi.

Ömeroba köyünde de vatandaşlar ile sohbet edip taleplerini not alan Bulut, köylerdeki yatırımların devam edeceğini ifade etti.

-Süloğlu'nda muhtarlara eğitim verilecek

Süloğlu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından muhtarlara yönelik aile okul projesi kapsamında eğitim verilecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Halk Eğitim Merkezinde düzenlenecek eğitimde aile yapısının olası risklere karşı korunaklı hale getirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, 16 Ocak'ta başlayacak kursun 8 ana başlıkta 44 saat süreceği kaydedildi.

- Öfke kontrolü ve stres yönetimi eğitimi verildi

Süloğlu'nda servis şoförleri, kantin işletmecileri ve yardımcı hizmetlilerine yönelik öfke kontrolü ve stres yönetimi eğitimi verildi.

Edirne Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından Süloğlu Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen eğitimde katılımcılara, öfke, öfkenin ortaya çıkış nedenleri, öfke türleri, öfkeyi yönetmek için yapılması gerekenler ve öfke sonucunda ortaya çıkan duygusal ve davranışsal tepkiler başlıkları altında bilgi verildi.

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