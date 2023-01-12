Kürek Federasyonu Başkanı Ertürk, Edirne'nin kürek sporunun merkezi olacağını belirtti

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EDİRNE (AA) - Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Edirne'nin Avrupa'nın kürek merkezi olması için ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını belirtti.

TED Edirne Kolejinden yapılan açıklamaya göre Ertürk ve Belçika'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Elis Özbay okulun konferans salonunda öğrencilerle buluştu.

Ertürk burada yaptığı konuşmada öğrencilere kürek sporu ile ilgili bilgi verdi, onları kürek sporu yapmaya çağırdı.

Edirne'yi Türkiye'nin kürek merkezi yapmayı düşünürken hayalin daha da büyüdüğünü söyleyen Ertürk, 2024'de Avrupa Kürek Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak kentin sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da kürek merkezi haline getireceklerini kaydetti.

TED Edirne Koleji Kurucusu ve TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba da kürek sporunun kalbinin Edirne'de atacağını ve uluslararası düzeyde bir parkurun kürek sporuna kazandırılacağını vurguladı.



Elis Özbay'da öğrencilere tecrübelerini aktardı.

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