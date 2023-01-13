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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Mertkan Gezgin, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Eğitim Fakültesi tarafından çevrim içi gerçekleştirilen "Araştırma yöntemleri" dersine konuk akademisyen olarak katıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağımlılıklarla Mücadele Komisyonu üyesi de olan Gezgin, (ODTÜ) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencileri ile çevrim içi derste bir araya geldi.

Gezgin, öğrencilere "teknoloji bağımlılığı ve nomofobi" konusunda teorik bilgi vererek, çeşitli senaryolar üzerinden araştırma yöntem ve teknikleri ile uygulamalı bir eğitim gerçekleştirdi.

Nomofobi konusunda yürütülen akademik çalışmaları da anlatan Gezgin, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

- Keşan sömestr kampı 23 Ocak'ta başlayacak

Keşan sömestr kampı 23-26 Ocak tarihlerinde düzenlenecek

Keşan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Keşan Belediyespor ve Belediye Sanat Merkezi iş birliğinde 10-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenecek sömestr kampı 23-26 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir otelde 4 gün sürecek olan kampta çocuklar temel İngilizce kurs ve etkinlikleri, günlük temel ev ve yemek işleri öğrenme eğitimleri, güzel konuşma ve kişisel gelişim seminerleri, Ayvalık Cunda Adası Şeytan Sofrası gezisi, Kaz Dağları'nda sabah yürüyüşü, müze ziyaretleri, kültür ve çevre gezileri ve çeşitli spor etkinliklerine katılacak.

Başvuruların 20 Ocak'ta sona ereceği kampın 6 bin lira olan ücretinin yarısı belediye tarafından karşılanacak.

- Keşan'da zabıta 2022'de 1126 işyerini denetledi

Keşan Belediyesi Zabıta Müdürü Savaş Yiğit, 2022 yılında 1126 işyerini denetlediklerini bildirdi.

Yiğit, yaptığı açıklamada, Keşan Belediyesi zabıtasının halkın güvenliği için 7 gün 24 saat sahada olduğunu belirtti.

Vatandaşımızın sağlığı için 2023 yılında da denetimlerin süreceğini dile getiren Yiğit, şunları kaydetti:

"2022 yılında 222 adet bakkal, market, tekel bayi gibi sıhhi iş yeri, 38 adet kahvehane, internet kafe gibi umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatı, 31 adet imalathane benzeri 3. sınıf gayri sıhhi müessese ruhsatı olmak üzere toplamda 291 adet iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı verdik. 2022'de faaliyetine son veren işletme sayımız ise 87. Şu anda ilçemizde 2 bin 827 firmamız faaliyetini sürdürüyor. Müdürlüğümüzce 2022 yılı içerisinde ilçe merkezimizde ve mücavir alanlarımızda bulunan 1126 işyerini denetledik."

- Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü faaliyetlerine başladı

Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yeni yılda faaliyetlerine başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, daha önce Fen İşleri Müdürlüğü altında Park ve Bahçeler Birimi adıyla çalışan ve 2022 yılı kasım ayı belediye meclis toplantısında alınan karar ile kurulan Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmalarına başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Müdür Ali Caner Serbes, müdürlük olarak ilçenin park ve bahçelerini modern ve marka şehir Keşan’a yakışır, vatandaşların ve çocukların güzel zaman geçireceği alanlara dönüştürmek için çok çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

- İl Genel Meclisi üyesi Aliş, İpsala yatırımlarını anlattı

Edirne İl Genel Meclisi üyesi İsmail Aliş, 2023'de İpsala'da yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Çalışmalara, Esetçe beldesi ve Koyuntepe arasındaki yolun yapımı ile başlanacağını ifade eden Aliş, şunları kaydetti:

"Bu yolumuz yıllardan beri yapılamıyor ve kötü durumda. 2023 yatırım programıyla bu yolun yapımına başlayacağız. Ayrıca Uzunköprü ilçesi ile bağlantı yolu olan Balaban ve Tevfikiye, Sultan köyleri ayrımına kadar yine asfalt çalışması yapacağız. Bu sene özellikle aldığımız kararla yollarımız sıcak asfalt ve beton asfalt olarak yapılacak. Asfalt çalışmalarımızın dışında köylerimizde altyapı çalışmaları ve parke taş döşemelerini yıl boyunca yoğun olarak gerçekleştireceğiz."

Aliş, İl Özel İdaresi ekiplerinin köylerde sulama göletlerinin tamir ve bakımını gerçekleştirdiğini, köylerin sorun ve eksiklerini muhtarlar ile istişare ederek çözdüklerini kaydetti.

- İpsala Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığına Özel atandı

İpsala Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığına Dr. Bilal Mustafa Özel atandı.

Başkan Dr. Emre Özkaya'nın aile hekimliğine geçmesinin ardından Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığına Dr. Bilal Mustafa Özel'in ataması gerçekleşti.

Özel, 2,5 yıl Keşan Sağlık Müdürlüğü Verem Savaş Bölümünde çalıştığını, İpsala Toplum Sağlığı Merkezi ekibi ile birlikte güzel çalışmalara imza atacaklarını söyledi.

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