Lalapaşa Büyüköğünlü Göleti ve sulaması çalışmaları sürüyor

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EDİRNE (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Lalapaşa Büyüköğünlü Göleti ve sulaması çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Lalapaşa ilçesinde Büyüköğünlü Göleti ve sulaması çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Balta şunları kaydetti:

"Projenin tamamlanmasıyla Lalapaşa ilçesinde 3 bin 920 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanması sağlanacak ve 1170 dekarlık alanda cazibeli sulama yapılacaktır. Bu proje kapsamında sulu tarım ile 2022 yılı birim fiyatlarına göre ülke ekonomisine yıllık toplamda 11 milyon 700 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. Projenin tamamlanması ile birlikte bölgede ürün çeşitliliği artacak ve tarıma dayalı sanayi gelişerek bölge halkının sosyo-ekonomik olarak gelişim göstermesine katkı sağlanacaktır."

Balta, çalışmalar kapsamında cazibeli 7 bin 582 metre ve pompajlı 10 bin 660 metre sulama boru hattı döşeneceğini kaydetti.​​

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