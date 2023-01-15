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EDİRNE (AA) - Edirne'de gölette mahsur kalan köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü Çakmak Barajı göletinde bir köpeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine AFAD ekipleri harekete geçti.

AFAD ekimleri gölette mahsur kalan köpeği botla bulunduğu yerden alarak kıyıya çıkardı.

Köpek sahibine teslim edildi.









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