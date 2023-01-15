Edirne'de geçen yıl 158 aileye barınma yardımı yapıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, 2022'de ev yapım ve onarım çalışmaları için ihtiyaç sahibi 158 aileye 3 milyon 416 bin 970 liralık barınma yardımı yapıldı.

Kentte ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan sosyal yardımlarla ilgili istatistiklere göre, 135 aileye 539 bin 375 lira değerinde afet acil durum ve yangın yardımı verildi.

Merkezi ödeme kapsamında 42 bin 833 kişiye 204 milyon 806 bin 575 lira destek sağlandı.

Yakacak yardımı olarak 10 bin 935 aileye 9 bin 255 ton yakacak dağıtımı yapılırken, maddi yardım olarak da 29 bin 426 haneye 27 milyon 851 bin 457 lira dağıtıldı.

İhtiyaç sahibi 3 bin 697 öğrenciye de 1 milyon 844 bin 513 liralık eğitim yardımı yapıldı.

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