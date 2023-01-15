Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verecek

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EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Bir Gönül Hikayesi" konseri verecek.

Konser, sanat yönetmeni Halil Erseven yönetiminde 19 Ocak Perşembe günü 20.00'da gerçekleşecek.

Topluluğun Türkocağı Caddesi'nde bulunan binasındaki salonda gerçekleşecek konserde sanatçılar fasıl ve solo şarkılar seslendirecek.

Biletler biletinial.com, sanat cepte uygulaması ve Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğundan temin edilebilecek.

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