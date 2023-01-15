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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Edirne'de ortaokul öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verildi.

Edirne Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Atatürk Ortaokulu'nda verilen eğitimde, afet öncesi, afet sırasında ve afet sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.

Çök, kapan ve tutun hareketinin uygulamalı olarak öğrencilere gösterildiği eğitimde daha sonra tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

-Rekor işlem yapan personele başarı belgesi verildi

Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personeline özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesi verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal tarafından 2022 yılında il bazında en çok işlem yapan merkez ilçe personeli Gül Yıldırım'a teşekkür belgesi takdim edildi.

2022 yılında rekor işlem yapan müdürlük personellerine ise Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık tarafından imzalanan başarı belgeleri verildi.

2022 yılını özveriyle tamamlayan personellere teşekkür eden Bal, vatandaşlara her zaman hizmet vermek için görevleri başında olacaklarını belirtti.

-Süloğlu SYDV Mütevelli Heyeti Toplantısı yapıldı

Süloğlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Özgür Kaya başkanlığında kaymakamlık binasında düzenlenen toplantıda, 2023 yılı içerisinde planlanan yardım faaliyetleri hakkında görüşüldü.

Toplantıda, kaymakamlığa gönderilen desteklerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasına karar verildi.

- Edirne İl Özel İdaresince geçen yıl 434 proje hayata geçirildi

Edirne İl Özel İdaresi, 2022'de 434 projeyle 157 milyon 964 bin 371 liralık yatırım gerçekleştirdi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, geçen yıl 71'i KÖYDES (Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi) olmak üzere 84 projede toplam 62 milyon 661 bin 752 liralık yatırım gerçekleştirdi.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ise 2022'de 85'i KÖYDES olmak üzere toplam 184 projede 31 milyon 162 bin 476 liralık yatırımı hayata geçirdi.

Plan ve Proje Müdürlüğü de geçen yıl 166 projede 63 milyon 140 bin 143 liralık yatırım gerçekleştirdi.

Buna göre İl Özel İdare tarafından 2022'de 434 projede 157 milyon 964 bin 371 liralık yatırım yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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