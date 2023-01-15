AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Havsa ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi

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EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, "Gönül Gönüle Edirne" ziyaretleri kapsamında Havsa ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan İba, Oğulpaşa, Şerbettarlar ve Necatiye köylerini ziyaret etti, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Köylere yapılacak yatırımlar ve dere ıslah çalışmalarıyla ilgili bilgi veren İba, ayrıca Şerbettarlar Köyünde tarihi çeşmesinin restore edildiğini, elektrik hattının yenilendiğini, 3 adet yeni su kuyusunun da açılacağının müjdesini verdi.

Başkan İba Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan'ı da ziyaret etti.

Gönül belediyeciliğinin izlerinin her bir mahallede ve sokakta göründüğü ifade eden İba, ziyarette, Havsa ilçesinde yapımı devam eden Meydan Projesini görüştüklerini belirtti.

Köylerde suyun gücünü en verimli şekilde kullanmak için çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan İba, "Havsa'ya bağlı köylerimizde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Güzel sohbetler ettik. Vatandaşlarımızın talepleri bizim için çok önemli. Ziyaretlerimizde hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın taleplerini dinleyerek ilgili bakanlıklara iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

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